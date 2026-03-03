Agra News: आगरा कैंट स्टेशन पर मौत से जंग, ट्रेन में छूटा बच्चा तो चलती बोगी में चढ़ने के लिए जान पर खेली मां, रोंगटे खड़े कर देगा यह VIDEO

Agra Cantt Station Horror: उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई. एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी. ट्रेन के भीतर अपने मासूम बच्चे को अकेला देख महिला इस कदर घबरा गई कि वह दो बार प्लेटफॉर्म पर गिरने के बावजूद तीसरी बार में चलती कोच के भीतर घुसने में सफल रही. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
बच्चे को अकेला देख मां ने खोया आपा
जानकारी के अनुसार, महिला आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेन रुकने के दौरान पानी लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरी थी. इसी बीच ट्रेन ने अचानक रफ्तार पकड़ ली. जब तक महिला बोगी के पास पहुँचती, ट्रेन काफी तेज हो चुकी थी. कोच के भीतर अपने बच्चे को अकेला देख मां के हाथ-पांव फूल गए और वह अपनी जान की परवाह किए बिना दौड़ती हुई ट्रेन के हैंडल को पकड़ने लगी. यह भी पढ़े: कुर्ला स्टेशन पर टिकट क्लर्क की बहादुरी से महिला की बची जान, चलती ट्रेन की चपेट में आने से बचाया, सेंट्रल रेलवे के DRM ने VIDEO पोस्ट कर की तारीफ
आगरा कैंट स्टेशन पर मौत से जंग
दो बार मौत के मुंह से वापसी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने पहली बार हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसलने की वजह से वह प्लेटफॉर्म पर बुरी तरह गिर गई. इसके तुरंत बाद वह दोबारा उठी और फिर से भागते हुए ट्रेन की ओर बढ़ी. दूसरी कोशिश में हैंडल हाथ से छूटने के कारण वह प्लेटफॉर्म पर काफी दूर तक रगड़ती हुई गिरी. गनीमत यह रही कि दोनों ही बार वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खतरनाक गैप में नहीं फंसी.
तीसरे प्रयास में मिली कामयाबी
लगातार दो बार गिरने के बाद भी मां की ममता ने हार नहीं मानी. तीसरे प्रयास में महिला ने पूरी ताकत झोंक दी और बोगी के गेट पर खड़े यात्रियों की मदद से किसी तरह कोच के अंदर चढ़ने में कामयाब रही. वहां मौजूद अन्य यात्री और सुरक्षाकर्मी उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन महिला का पूरा ध्यान सिर्फ अपने बच्चे तक पहुँचने पर था.
रेलवे की कड़ी चेतावनी
इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर यात्रियों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश जानलेवा हो सकती है. रेलवे के मुताबिक, यदि कोई परिजन या बच्चा ट्रेन में छूट जाता है, तो यात्री को तुरंत स्टेशन मास्टर या आरपीएफ (RPF) की मदद लेनी चाहिए ताकि अगले स्टेशन पर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. खुद जान जोखिम में डालना किसी भी स्थिति में सही नहीं है.