Gold Medalist Viral Video Scandal: जियान कैबरेरा 'गोल्ड मेडलिस्ट' वीडियो स्कैम, फेसबुक और टेलीग्राम पर वायरल लिंक को क्लिक करना क्यों है खतरनाक?

गोल्ड मेडलिस्ट वायरल वीडियो स्कैंडल (File Image)

नई दिल्ली/मनीला: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platform) फेसबुक (Facebook) और टेलीग्राम (Telegram) पर इन दिनों एक अजीबोगरीब ट्रेंड छाया हुआ है. यूजर्स को 'Gold Medalist' कैप्शन के साथ इन्फ्लुएंसर जियान कैबरेरा (Zyan Cabrera) के कथित 'लीक वीडियो' (Leak Video) वाले पोस्ट में टैग किया जा रहा है. हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि यह कोई वास्तविक खबर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित फिशिंग कैंपेन (Phishing Campaign) है, जिसे लोगों के अकाउंट हैक करने के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या है 'Pinay Viral Gold Medalist' स्कैम?

यह स्कैम एक खास पैटर्न पर काम करता है. इसमें अक्सर जियान कैबरेरा (जिसे ऑनलाइन 'Jerriel Cry4zee' के नाम से भी जाना जाता है) का एक साधारण टिकटॉक डांस वीडियो इस्तेमाल किया जाता है. इसके बगल में एक धुंधली या आपत्तिजनक तस्वीर लगा दी जाती है ताकि लोगों की उत्सुकता बढ़ाई जा सके.

पोस्ट के साथ एक छोटा लिंक (जैसे t.ly/...) दिया होता है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यह पूरा वीडियो दिखाएगा. असल में, यह एक "बेट-एंड-स्विच" (Bait-and-Switch) तकनीक है, जहाँ मासूम वीडियो दिखाकर यूजर को खतरनाक लिंक तक खींचा जाता है.

'गोल्ड मेडलिस्ट' कीवर्ड का ही इस्तेमाल क्यों?

स्कैमर्स ने इस शब्द को बहुत चालाकी से चुना है। वर्तमान में 2026 विंटर ओलंपिक्स (Milano Cortina) चल रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में 'Gold Medalist' और 'Olympic Highlights' जैसे शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं.

इसे SEO पॉइजनिंग (SEO Poisoning) कहा जाता है. 'गोल्ड मेडलिस्ट' जैसे ट्रेंडिंग शब्दों का उपयोग करने से ये फर्जी पोस्ट सर्च इंजन और सोशल मीडिया एल्गोरिदम में ऊपर दिखाई देने लगते हैं. इसके अलावा, 'गोल्ड मेडलिस्ट' एक सुरक्षित शब्द है, जिससे ये पोस्ट सोशल मीडिया के स्पैम फिल्टर्स से आसानी से बच जाते हैं.

लिंक पर क्लिक करने के खतरे

यदि आप इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं, तो आपके साथ दो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं:

फिशिंग लॉगिन पेज: आपको एक ऐसे पेज पर भेजा जाता है जो बिल्कुल फेसबुक के लॉगिन स्क्रीन जैसा दिखता है. वहां आपसे वीडियो देखने के लिए "उम्र सत्यापित करने" या दोबारा "लॉगिन करने" को कहा जाता है. जैसे ही आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं, हैकर्स आपकी जानकारी चुरा लेते हैं.

मालवेयर डाउनलोड: कुछ मामलों में, लिंक पर क्लिक करते ही एक "वीडियो प्लेयर अपडेट" या फाइल डाउनलोड करने का पॉप-अप आता है. यह वास्तव में स्पाइवेयर (Spyware) होता है जो आपके फोन या कंप्यूटर से निजी डेटा चोरी कर सकता है.

क्या कोई असली वीडियो मौजूद है?

तथ्यों की जांच (Fact Check) में यह बात सामने आई है कि जियान कैबरेरा का ऐसा कोई स्कैंडल वीडियो मौजूद नहीं है. स्कैमर्स ने उनके सार्वजनिक प्रोफाइल से उनके डांस वीडियो चोरी किए हैं और उन्हें गलत तरीके से पेश किया है. थंबनेल में दिखने वाली आपत्तिजनक तस्वीरें भी या तो एआई (AI) द्वारा बनाई गई हैं या किसी अन्य वेबसाइट से ली गई हैं.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

क्लिक न करें: किसी भी संदिग्ध या "मसालेदार" वीडियो लिंक पर क्लिक करने से बचें.

पोस्ट रिपोर्ट करें: यदि आपको ऐसा कोई पोस्ट दिखे, तो उसे 'Spam' या 'Nudity' श्रेणी में रिपोर्ट करें.

दोस्तों को सचेत करें: यदि आपके किसी मित्र ने ऐसी पोस्ट शेयर की है, तो उसे तुरंत फोन या मैसेज करके बताएं कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA): अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुरक्षा की अतिरिक्त परत के लिए 2FA सक्रिय करें.

याद रखें, डिजिटल दुनिया में आपकी एक छोटी सी जिज्ञासा आपके पूरे अकाउंट और निजी डेटा को खतरे में डाल सकती है.