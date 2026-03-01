India vs West Indies, T20 World Cup 2026 52nd Match Live Score Update: कोलकाता में भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है करो या मरो मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 52nd Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 52वां मुकाबला आज यानी 1 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में खेला जा रहा है. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-1 का निर्णायक मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि वेस्टइंडीज की कमान शाई होप (Shai Hope) के हाथों में है. इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया/वेस्टइंडीज के कप्तान सूर्यकुमार यादव/शाई होप ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी/गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. यह भी पढ़ें:

इस अहम मुकाबले में भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि टीम मजबूत स्कोर खड़ा कर सके या लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा कर सके. वहीं वेस्टइंडीज की टीम ब्रैंडन किंग, शिमरोन हेटमायर और रोवमैन पॉवेल जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के दम पर भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरी है. ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जिससे हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है.

भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard)

भारत की टीम संतुलित बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान में उतरी है. जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं वेस्टइंडीज की टीम जेसन होल्डर, अकील होसेन और शमार जोसेफ के दम पर भारत के बल्लेबाजों को चुनौती देने की कोशिश करेगी.

ग्रुप-1 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. भारत की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचना चाहेगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम भी जीत दर्ज कर अंतिम चार में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ खेल रही है. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

