एमएस धोनी का सादगी भरा अंदाज: रांची में 'देहाती चिकन' का पार्सल लेते वीडियो हुआ वायरल, IPL तैयारियों में जुटे

एमएस धोनी को खाने का पार्सल लेते हुए देखा गया (Photo Credits:X/@magadh_updates)

रांची: भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) के दिग्गज और पूर्व कप्तान एमएस धोनी (Former Indian Captain MS Dhoni) का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में धोनी को उनके गृहनगर रांची (Ranchi) में एक डिलीवरी बॉय (Delivery Boy) से 'देहाती चिकन' (Dehati Chicken) का पार्सल लेते हुए देखा जा सकता है. झारखंड (Jharkhand) के इस स्थानीय व्यंजन के प्रति उनका लगाव फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जो उनकी सादगी और जमीनी जुड़ाव को एक बार फिर प्रदर्शित करता है. यह वीडियो तब सामने आया है जब धोनी अपने फार्महाउस पर ऑफ-सीजन (Off-Season) के आखिरी दिन बिताने के बाद चेन्नई रवाना हो चुके हैं. यह भी पढ़ें: Astrologer Aditi Dua Prediction On MS Dhoni: क्या आईपीएल 2026 में खेलते नजर आएंगे एमएस धोनी? जानें 'कैप्टन कूल' कब ले सकते हैं संन्यास, देखें टैरो रीडर अदिति दुआ की बड़ी प्रेडिक्शन (Watch Video)

एमएस धोनी को उनका फूड पार्सल मिला

MS Dhoni was seen taking delivery of 'full Dehati Chicken' parcel from Maa Hotel. pic.twitter.com/aO8txldces — Magadh Updates (@magadh_updates) March 2, 2026

आईपीएल 2026 की तैयारियों के लिए चेन्नई आगमन

यह वायरल फुटेज तब सामने आया जब धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की तैयारियों के लिए 28 फरवरी को चेन्नई पहुंचे. चेन्नई हवाई अड्डे पर अपने चहेते क्रिकेटर का स्वागत करने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. मैरून टी-शर्ट में नजर आए धोनी पूरी तरह फिट और ऊर्जावान दिख रहे थे. रांची की शांत जीवनशैली से निकलकर अब वे चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के प्रशिक्षण शिविर के उच्च-तीव्रता वाले माहौल में शामिल हो चुके हैं. यह भी पढ़ें: MS Dhoni Likely To Play IPL 2026: आईपीएल का अगला सीजन खेलते नजर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, CSK कैंप से नहीं मिला रिटायरमेंट का कोई संकेत- रिपोर्ट

एमएस धोनी चेन्नई पहुंचे

सीएसके कैंप में धोनी का अभ्यास

चेन्नई पहुंचने के बाद, 44 वर्षीय धोनी को सीएसके के हाई-परफॉर्मेंस सेंटर में कड़ी नेट प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है. वे टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ अभ्यास सत्र में हिस्सा ले रहे हैं. शुरुआती प्रशिक्षण फुटेज में धोनी को उनके ट्रेडमार्क 'पावर-हिटिंग' शॉट्स का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है. टीम के साथियों के साथ उनके हल्के-फुल्के अंदाज ने भी प्रशंसकों का ध्यान खींचा है, जो उन्हें इस सीजन में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.