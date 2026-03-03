YouTube पर PM मोदी का जलवा, 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो, ट्रंप, जॉर्जिया मेलोनी सहित अन्य को पछाड़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo Credits: IANS)

PM Modi Becomes Most Subscribed World Leader on YouTube: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल आउटरीच के मामले में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर छू लिया है. वह आधिकारिक तौर पर 30 मिलियन (3 करोड़) यूट्यूब सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन गए हैं. आज, 3 मार्च 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, पीएम मोदी का यूट्यूब चैनल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैनल से सात गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है. यह उपलब्धि पिछले सप्ताह इंस्टाग्राम पर उनके 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स पूरे होने के बाद आई है.

वैश्विक रैंकिंग: अन्य नेताओं से काफी आगे हैं मोदी

यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य वैश्विक नेताओं के बीच का अंतर काफी अधिक है. प्रधानमंत्री के बाद इस सूची में दूसरे स्थान पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (6.58 मिलियन) हैं. वहीं, दुनिया के अन्य प्रमुख नेताओं के आंकड़े इस प्रकार हैं: यह भी पढ़े: Morning Consult Survey: पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे, अमित शाह ने जताई खुशी

नरेंद्र मोदी: 30 मिलियन से अधिक

डोनाल्ड ट्रंप (अमेरिका): 4 मिलियन

लूला डी सिल्वा (ब्राजील): 1.6 मिलियन

वोलोडिमिर जेलेंस्की (यूक्रेन): 1.4 मिलियन

इमैनुएल मैक्रों (फ्रांस): 3.91 लाख

जॉर्जिया मेलोनी (इटली): 1.58 लाख

भारतीय राजनीति में डिजिटल दबदबा

प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव केवल वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. उनके 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके निकटतम राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक हैं. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री का निजी चैनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और आम आदमी पार्टी (AAP) के आधिकारिक चैनलों के संयुक्त सब्सक्राइबर्स से भी चार गुना से अधिक बड़ा है.

सफल डिजिटल रणनीति का परिणाम

विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी की इस सफलता के पीछे उनकी निरंतर और विविध कंटेंट रणनीति है. उनके चैनल पर केवल आधिकारिक भाषण ही नहीं, बल्कि "मन की बात", युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स के साथ बातचीत, पर्दे के पीछे के व्लॉग और उच्च गुणवत्ता वाले 'यूट्यूब शॉर्ट्स' का बेहतरीन मिश्रण मिलता है.

सीधा संवाद और वैश्विक पहुंच

उनके चैनल पर मौजूद वीडियो को अब तक 21 अरब (21 Billion) से अधिक बार देखा जा चुका है. आज के दौर में जब डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक संदेशों के लिए प्राथमिक रणभूमि बन गए हैं, पीएम मोदी का चैनल सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन गया है. यह उपलब्धि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती डिजिटल शक्ति को भी दर्शाती है.