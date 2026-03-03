आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा: डिवाइडर से टकराई पिकअप वैन, 3 साल की बच्ची समेत दो की मौत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना कैमरे में कैद Photo Credits: X\@hindipatrakar)

उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra Lucknow Expressway) पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक पिकअप वैन (Pick Up Van) के डिवाइडर से टकराने के कारण दो लोगों की जान चली गई. मृतकों में एक तीन साल की बच्ची भी शामिल है. यह दुर्घटना उन्नाव (Unnao) जिले के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गहर पुरवा गांव के पास सुबह करीब 9:30 बजे हुई.

पुलिस के अनुसार, पिकअप वैन में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. ये सभी लोग फरीदाबाद से होली मनाने के लिए औरस लौट रहे थे. अनियंत्रित होकर वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिससे मौके पर ही अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही हाईवे रेस्क्यू टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बांगरमऊ अस्पताल पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने वैन चालक और 3 वर्षीय दीक्षा को मृत घोषित कर दिया. कई अन्य घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए रेफर किया गया है. यह भी पढ़ें: Yamuna Expressway Accident: यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस ने ईको वैन को मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत (Watch Video)

मजदूरी कर घर लौट रहे थे यात्री

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वैन में सवार अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूर थे, जो त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक स्थान लौट रहे थे. वैन चालक के नियंत्रण खोने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं चालक को नींद की झपकी तो नहीं आई थी या कोई तकनीकी खराबी तो नहीं थी.

CCTV में कैद हुआ आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ जानलेवा हादसा (परेशान करने वाले दृश्य)

सड़क सुरक्षा पर चिंता

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज गति और सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रशासन समय-समय पर अभियान चलाता रहता है, लेकिन त्यौहारों के सीजन में ओवरलोडिंग और लापरवाही के कारण हादसों की संख्या बढ़ जाती है. पुलिस ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि लंबी दूरी की यात्रा के दौरान थकान होने पर विश्राम करें और सुरक्षित गति सीमा का पालन करें.