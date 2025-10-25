UP की मंत्री बेबी रानी मौर्या सड़क हादसे में बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार को ट्रक ने मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश की एक मंत्रीजी एक बड़े सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं. यूपी सरकार में महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री, बेबी रानी मौर्या, शुक्रवार रात को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफर कर रही थीं, जब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया.
खबरों के मुताबिक, मंत्रीजी हाथरस जिले में अपने कई सरकारी कार्यक्रम खत्म करके लखनऊ वापस लौट रही थीं. जब उनका काफिला फिरोजाबाद जिले के पास 56वें किलोमीटर पर पहुंचा, तब यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि उस जगह पर हाइवे का ट्रैफिक किसी वजह से दोनों तरफ से एक ही लेन पर चल रहा था.
मंत्री बेबी रानी मौर्या की गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था. तभी अचानक उस ट्रक का एक टायर फट गया. टायर फटते ही ट्रक बेकाबू हो गया और घूमकर सीधे मंत्रीजी की कार से टकरा गया.
गनीमत यह रही कि मंत्रीजी के ड्राइवर ने बहुत तेजी और समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को संभाल लिया, जिससे एक बड़ा और भयानक हादसा होने से टल गया. इस टक्कर में मंत्रीजी को कोई चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुँचा है.
हादसे की खबर मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुँच गई. पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है. बाद में, मंत्री बेबी रानी मौर्या को एक दूसरी गाड़ी से सुरक्षित लखनऊ भेजा गया.
इस घटना के बाद, मंत्रीजी ने अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े करने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हाइवे पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए. उम्मीद है कि इस घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा नियमों की फिर से जाँच की जाएगी.
वाराणसी में भी हुआ दुखद हादसा
इस बीच, बुधवार को वाराणसी में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. रामनगर पुलिस स्टेशन इलाके में टेंगर मोड़ के पास एक बाइक और ट्रक की ज़ोरदार टक्कर हो गई. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, अतुल अंजन ने बताया, "दोपहर करीब 12:30 बजे यह दुखद खबर मिली. हम फौरन मौके पर पहुंचे. तीनों शवों को मोर्चरी (शवगृह) भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है."