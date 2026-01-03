Jabalpur: जैन समाज पर अभद्र टिप्पणी से बवाल, लोगों ने किया विरोध-प्रदर्शन तो पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज

जबलपुर में विरोध प्रदर्शन (Photo Credits: IANS)

जबलपुर, 3 जनवरी: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) के कमनिया गेट इलाके में एक मशहूर मिठाई की दुकान (Sweets Shop) पर एक छोटा सा विवाद हंगामे में बदल गया, जिसके बाद जैन समुदाय (Jain Community) के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया. बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

यह घटना शुक्रवार रात कोटवाली पुलिस स्टेशन के इलाके में ऐतिहासिक कमनिया गेट के पास स्थित मशहूर मिठाई की दुकान पर हुई. शिकायतकर्ता राजकुमार जैन, जो एक स्थानीय बिजनेसमैन हैं, ने आरोप लगाया कि वह अपने माता-पिता और रिश्तेदारों के साथ सामान खरीदने के लिए दुकान पर गए थे. यह भी पढ़ें: Rajasthan: जयपुर के चोमू हिंसा मामले में 110 लोग गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद करने की बढ़ाई गई अवधि

उन्होंने शिकायत की कि परोसा गया खाने का सामान ठंडा था, जिससे दुकान के मैनेजर के साथ बहस हो गई. देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई जब मैनेजर ने कथित तौर पर स्टाफ के सदस्यों को बुलाया, जिसके बाद जैन के परिवार को मौखिक रूप से गाली दी गई.

पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर पूरे जैन समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की गईं. अपमान से गुस्सा होकर, जैन और उनके साथियों ने स्टाफ का सामना किया, जिससे हाथापाई हो गई.

इस घटना की खबर जैन समुदाय के बीच तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग दुकान के बाहर जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे.

देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई, कुछ लोग दुकान में घुसकर इसमें शामिल लोगों का सामना करने की कोशिश करने लगे. स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और शांति बनाए रखने के लिए, पांच से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स ने दखल दिया.

जब प्रदर्शनकारियों ने हटने से मना कर दिया और तनाव बढ़ गया, तो अधिकारियों ने हल्का लाठीचार्ज किया. समुदाय के सदस्यों के अनुसार, कई लोगों को मामूली चोटें आईं, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल थे. उन्होंने दावा किया कि विरोध शांतिपूर्ण था और पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया. यह भी पढ़ें: Rajasthan Tension: मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद, पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल, चोमू में 24 घंटे के लिए WhatsApp, Social Media सर्विस बंद

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजकुमार जैन की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है. इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है. मिठाई दुकान के मालिक और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

जैन समुदाय के नेताओं ने कथित अपमान की निंदा करते हुए इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई और लाठीचार्ज को जरूरत से ज्यादा बताया. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि भीड़ को कंट्रोल करने और हिंसा को रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी थी.

खबरों के मुताबिक, एक सब-इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को चोट लगी है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि वे मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है.