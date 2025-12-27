Rajasthan: जयपुर के चोमू हिंसा मामले में 110 लोग गिरफ्तार, इंटरनेट सेवा बंद करने की बढ़ाई गई अवधि

चोमू हिंसा मामला (Photo Credits: IANS)

जयपुर, 27 दिसंबर: राजस्थान (Rajasthan) के जयपुर (Jaipur) के पास चोमूं कस्बे (Chomu) में शनिवार को एक धार्मिक स्थल के बाहर रेलिंग लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हिंसा के कारण स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. इसी बीच, अफवाहों को फैलने से रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रशासन ने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया (Social Media) सेवाओं पर रोक को अगले 24 घंटे के लिए, यानी रविवार सुबह 7 बजे तक के लिए, बढ़ा दिया है. डिविजनल कमिश्नर पूनम ने पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मिलने के बाद इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी किए.

यह बैन, जो शनिवार सुबह 7 बजे खत्म होने वाला था, संवेदनशील स्थिति को देखते हुए बढ़ा दिया गया है. अधिकारियों का मानना ​​है कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी से तनाव और बढ़ सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य बस स्टैंड के पास एक धार्मिक स्थल के पास से पत्थर हटाने और लोहे की रेलिंग और बाउंड्री वॉल लगाने को लेकर हिंसा भड़की थी. यह भी पढ़ें: Rajasthan Tension: मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद, पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल, चोमू में 24 घंटे के लिए WhatsApp, Social Media सर्विस बंद

अधिकारियों के अनुसार, सड़क किनारे पड़े पत्थरों को हटाने के लिए एक लोकल कम्युनिटी के साथ समझौता हुआ था. हालांकि, बाद में जब उस जगह पर लोहे की रेलिंग लगाई गई तो तनाव बढ़ गया. जब शुक्रवार को सुबह करीब 3 बजे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव टीमें उस जगह से, जिसे वे अवैध कब्जा बता रहे थे, हटाने पहुंचीं, तो आरोप है कि भीड़ हिंसक हो गई और पत्थर फेंकने लगी, जिससे छह पुलिसकर्मी घायल हो गए.

इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 11 महिलाओं समेत 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.