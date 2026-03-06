Silver Rate Today, March 06, 2026: चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी, जानिए दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में आज का ताजा भाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Silver Rate Today, March 06, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों (Silver Rate) में शुक्रवार, 6 मार्च को भी गिरावट का रुख बना रहा. मार्च की शुरुआत में हुई रिकॉर्ड तेजी के बाद, अब बाजार में मुनाफावसूली (Profit-Booking) देखी जा रही है, जिसके चलते कीमती धातुओं के दाम नीचे आए हैं. दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai) और बेंगलुरु (Bengaluru) जैसे प्रमुख केंद्रों में चांदी की खुदरा कीमत में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की मामूली कमी दर्ज की गई है, जिससे यह 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर स्थिर है. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 05, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में आज का ताजा भाव

प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (प्रति किलोग्राम)

शहर आज का भाव (प्रति किग्रा) दिल्ली ₹2,84,900 मुंबई ₹2,84,900 बेंगलुरु ₹2,84,900 अहमदाबाद ₹2,84,900 कोलकाता ₹2,84,900 पुणे ₹2,84,900 वडोदरा ₹2,84,900 चेन्नई ₹2,94,900 हैदराबाद ₹2,94,900 केरल ₹2,94,900

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें टैक्स व अन्य स्थानीय शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)

कीमतों में गिरावट की वजह

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, यह गिरावट मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के कारण है. मार्च के पहले दो दिनों में चांदी की कीमतें 3.15 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के शिखर तक पहुंच गई थीं, लेकिन वैश्विक बाजार में अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में स्थिरता और ट्रेजरी यील्ड के मजबूत होने से सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी की मांग में फिलहाल कुछ कमी आई है.

बाजार का भविष्य और औद्योगिक मांग

हालांकि अल्पावधि में कीमतें गिर रही हैं, लेकिन चांदी के लिए बाजार का दृष्टिकोण अभी भी सकारात्मक है. औद्योगिक क्षेत्र, विशेष रूप से सोलर एनर्जी (सौर ऊर्जा) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग से चांदी की मांग लगातार बनी हुई है, जो कीमतों को एक 'फ्लोर' (सपोर्ट) प्रदान कर रही है.

तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि 2.80 लाख रुपये के स्तर के आसपास चांदी को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है. आने वाले समय में, वैश्विक आर्थिक संकेत और डॉलर की चाल ही यह तय करेगी कि चांदी फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर को छूती है या बाजार इसी दायरे में बना रहता है. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सतर्कता बरतें.