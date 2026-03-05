Silver Rate Today, March 05, 2026: चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में आज का ताजा भाव

चांदी के भाव (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों (Silver Price) में जारी गिरावट का सिलसिला आज, गुरुवार, 5 मार्च को भी बरकरार रहा. पिछले कुछ दिनों में तेजी के बाद अब चांदी के दाम में सुधार (Correction) देखने को मिल रहा है. दिल्ली (Delhi) और मुंबई (Mumbai) जैसे महानगरों में चांदी के खुदरा भाव में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी दर्ज की गई है, जिससे यह 2,84,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में आज चांदी के लेटेस्ट रेट देखें. यह भी पढ़ें: Silver Rate Today, March 04, 2026: चांदी की कीमतों में सुधार: रिकॉर्ड स्तर से नीचे आया भाव, जानें दिल्ली-मुंबई समेत प्रमुख शहरों के आज के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में चांदी का भाव (प्रति किलोग्राम)

शहर आज का भाव (प्रति किग्रा) दिल्ली ₹2,84,900 मुंबई ₹2,84,900 चेन्नई ₹2,94,900 हैदराबाद ₹2,94,900 बेंगलुरु ₹2,84,900 अहमदाबाद ₹2,84,900 कोलकाता ₹2,84,900 पुणे ₹2,84,900 केरल ₹2,84,900 वडोदरा ₹2,84,900

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें टैक्स व अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं। सटीक दरों के लिए स्थानीय बाजार का रुख करें।)

कीमतों में गिरावट की वजह

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, महीने की शुरुआत में चांदी 3.25 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी, लेकिन पिछले तीन दिनों में इसमें 30,000 से 40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की गिरावट आई है. इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना और यूएस ट्रेजरी यील्ड में स्थिरता है. इसके अलावा, निवेशकों द्वारा 'प्रॉफिट-बुकिंग' (मुनाफावसूली) करने के कारण भी कीमतों में यह नरमी देखी जा रही है.

औद्योगिक मांग और भविष्य की राह

हालांकि कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन चांदी की बुनियादी मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है. ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सोलर पैनल निर्माण और एआई (AI) डेटा सेंटर उद्योग में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है.

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि 3 लाख रुपये का स्तर टूटने के बाद बाजार में 'स्टॉप-लॉस' ऑर्डर सक्रिय हुए हैं, जिसने गिरावट को और तेज कर दिया है. बाजार की नजरें अब 2,70,000 से 2,75,000 रुपये के सपोर्ट लेवल पर टिकी हैं। फिलहाल, वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच बाजार में 'वेट एंड वॉच' की स्थिति बनी हुई है.