India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Mumbai Weather Update: भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मुंबई के मौसम का हाल

Indian National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Mumbai Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 5 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का बेहद अहम मैच है, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Preview: आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले से पहले फैंस की नजरें मुंबई के मौसम पर टिकी हैं. मौसम विभाग के अनुसार इस मैच के दौरान भारी बारिश की संभावना बेहद कम है. ऐसे में दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है. भारत ने सुपर-8 चरण में तीन मुकाबले खेले, जिसमें उसे एक मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

वहीं इंग्लैंड की टीम ने सुपर-8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं. उनके बल्ले से 21 मैचों में 38.11 की औसत और 135 की स्ट्राइक रेट से 648 रन निकले हैं. हार्दिक पांड्या ने 20 मैचों में 148.38 की स्ट्राइक रेट से 414 रन बनाए हैं. हार्दिक ने 24.78 की औसत से 19 विकेट भी चटकाए हैं. वहीं वरुण चक्रवर्ती ने 5 पारियों में 9.85 की उम्दा औसत के साथ 14 विकेट अपने नाम किए हैं.

मुंबई मौसम और बारिश का पूर्वानुमान

मौसम रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान आसमान आंशिक रूप से साफ रहने की संभावना है. बारिश की संभावना 5 से 10 प्रतिशत के बीच बताई जा रही है, जो काफी कम है. शाम के समय तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. हल्की समुद्री हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

आर्द्रता का स्तर थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिससे ओस का असर भी देखने को मिल सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है. ऐसे में पूरे मुकाबले के होने की संभावना ज्यादा है.

वानखेड़े स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था

वानखेड़े स्टेडियम की ड्रेनेज व्यवस्था काफी बेहतरीन मानी जाती है. अगर हल्की फुहार भी पड़ती है तो मैदान जल्दी सूख जाता है और मैच दोबारा शुरू कराया जा सकता है. इसलिए मौसम के कारण मैच के पूरी तरह रद्द होने की संभावना बेहद कम है.

मुंबई मौसम (Mumbai Weather Updates Live)

मौसम विभाग के अनुसार शाम के समय हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन तेज बारिश की संभावना नहीं है. दृश्यता सामान्य रहने का अनुमान है, जिससे फ्लडलाइट्स में मैच बिना किसी परेशानी के खेला जा सकेगा.

टूर्नामेंट की स्थिति और मुकाबले की अहमियत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम है. भारत घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर फाइनल में पहुंचना चाहेगा, जबकि इंग्लैंड की टीम अपने शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs ENG 2nd Semi-Final Playing Prediction)

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

इंग्लैंड: फिलिप साल्ट (विकेटकीपर), जोस बटलर, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जेमी ओवरटन और ल्यूक वुड.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस सेमीफाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.