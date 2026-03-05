Sanju Samson की शानदार पारी पर MS Dhoni और Sakshi Singh ने स्टैंड्स में खड़े होकर बजाई तालियां, वीडियो हुआ वायरल

MS Dhoni and Sakshi Singh Reaction On Sanju Samson Knock: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) की शानदार बल्लेबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल क्लिप में भारत के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) और उनकी पत्नी साक्षी सिंह (Sakshi Singh) स्टैंड्स में बैठकर सैमसन की शानदार पारी की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं. India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Match Live Score Update: मुंबई में टीम इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है रोमांचक मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट
दरअसल, मैच के दौरान संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी इस बेहतरीन पारी को देखकर स्टेडियम में मौजूद एमएस धोनी और साक्षी सिंह भी खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक पाए. जैसे ही सैमसन ने शानदार शॉट खेले, धोनी और साक्षी दोनों स्टैंड्स से उनकी तारीफ करते हुए दिखाई दिए.
Aaj credit keiye khud aa gaya hun ladle #INDvsENG #INDvENG #MSDhoni pic.twitter.com/doOlyxDkJi
— Goku (@Anime_Station12) March 5, 2026
MS Dhoni and Sakshi Singh in the stands, appreciating Sanju Samson’s brilliant knock! 👏🇮🇳#INDvENG #Wankhede #T20WorldCup #Sportskeeda pic.twitter.com/79zTv2mo5o
— Sportskeeda (@Sportskeeda) March 5, 2026
MS DHONI × ROHIT SHARMA 🫂
- THE FRAME OF INDIAN T20 WC HISTORY🔥🔥 pic.twitter.com/XNHzj7Fyzx
— Aryan (@whoisaryan_) March 5, 2026
इस पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो गया. स्पोर्ट्स वेबसाइट Sportskeeda ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि धोनी और साक्षी सैमसन की बल्लेबाजी का आनंद लेते हुए तालियां बजा रहे हैं.
संजू सैमसन की इस पारी ने फैंस को भी काफी प्रभावित किया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की और कहा कि सैमसन ने शानदार क्लास दिखाई. वहीं धोनी का इस तरह स्टैंड्स में बैठकर मैच देखना भी फैंस के लिए खास पल बन गया.
एमएस धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं और आज भी फैंस के बीच उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है. ऐसे में जब वह स्टेडियम में मौजूद होते हैं तो कैमरे अक्सर उनकी ओर जरूर घूमते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब कैमरे ने धोनी और साक्षी को सैमसन की शानदार पारी पर तालियां बजाते हुए कैद कर लिया.
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्रिकेट फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कई फैंस का कहना है कि धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ी द्वारा किसी युवा बल्लेबाज की तारीफ करना उस खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है.