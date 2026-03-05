Australia Women vs India Women Test Stats: महिला टेस्ट क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Stats: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमें दौरे के आखिरी और अहम मुकाबले यानी डे-नाइट टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Live Toss And Scorecard: मुंबई में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मौजूदा दौरे में दोनों टीमों का प्रदर्शन अलग-अलग फॉर्मेट में अलग रहा है. टी20 सीरीज भारत ने अपने नाम की, जबकि वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया. ऐसे में टेस्ट मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W Test Head To Head Record)

महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीमों के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत: 4

भारत महिला की जीत: 1

ड्रॉ मैच: 7

आंकड़ों के अनुसार टेस्ट फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ बेहतर रहा है.

ऑस्ट्रेलिया में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टेस्ट रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W Test Record in Australia)

ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भारत महिला टीम का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है. भारतीय महिला टीम अब तक ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ टेस्ट मैच जीतने में सफल नहीं हो पाई है. ऐसे में पर्थ में होने वाला यह मुकाबला टीम इंडिया के लिए इतिहास बदलने का मौका हो सकता है.

टेस्ट में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप रन स्कोरर (Most Runs in IND-W vs AUS-W Tests)

मिताली राज (भारत) – कई मैचों में शानदार प्रदर्शन, भारत की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल

स्मृति मंधाना (भारत) – हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम पारियां

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – भारत के खिलाफ टेस्ट में कई महत्वपूर्ण पारियां खेल चुकी हैं

इन आंकड़ों से साफ है कि इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन मैच के परिणाम पर बड़ा असर डाल सकता है.

टेस्ट में भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला के टॉप विकेट-टेकर (Most Wickets in IND-W vs AUS-W Tests)

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया) – भारत के खिलाफ टेस्ट में प्रभावी गेंदबाजी

एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया) – ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का रुख बदलने की क्षमता

दीप्ति शर्मा (भारत) – स्पिन गेंदबाजी से अहम विकेट निकालने में माहिर

इन आंकड़ों के अनुसार गेंदबाजी में भी दोनों टीमों के पास मजबूत विकल्प मौजूद हैं.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

महिला टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 12 मुकाबलों में से 7 मैच ड्रॉ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 जीत मिली है. साल 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था.

कौन है ज्यादा मजबूत?

हेड टू हेड आंकड़ों और हालिया फॉर्म को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. हालांकि भारत महिला टीम के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.