Australia Women vs India Women Only Test Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच इकलौते टेस्ट में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Key Players To Watch: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला कल यानी 6 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमें दौरे के आखिरी और अहम मुकाबले यानी डे-नाइट टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Test Stats: महिला टेस्ट क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है भारत महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ काफी मजबूत रही है और हालिया फॉर्म में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. वहीं भारत महिला टीम इस टेस्ट मुकाबले में वापसी कर जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. ऐसे में इस मैच में कई स्टार खिलाड़ियों पर फैंस की खास नजर रहने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W Test Head To Head Record)

महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है. वहीं दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

स्मृति मंधाना: भारत महिला टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाती हैं. इस मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

हरमनप्रीत कौर: भारत महिला टीम की कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज. मिडिल ऑर्डर में उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम होगी और वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकती हैं.

दीप्ति शर्मा: टीम की प्रमुख ऑलराउंडर, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने में सक्षम हैं. टेस्ट मैच में उनकी स्पिन गेंदबाजी टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है.

एलिसा हीली: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज. वह तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकती हैं.

एलिस पेरी: ऑस्ट्रेलिया की सबसे अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक. वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच पर बड़ा असर डाल सकती हैं.

एशले गार्डनर: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की स्टार ऑलराउंडर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और प्रभावी गेंदबाजी से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W Only Test Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहैम.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.