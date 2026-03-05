Jasprit Bumrah Stats At Wankhede Stadium: वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन, यहां देखें घातक तेज गेंदबाज के आकंड़ें

जसप्रीत बुमराह (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 5 मार्च को भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह नॉकआउट मुकाबला है, जहां जीतने वाली टीम फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी. इस टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) कर रहे हैं, जबकि इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Key Players To Watch Out: भारत बनाम इंग्लैंड के बीच आज खेला जाएगा अहम मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया है. टीम इंडिया समेत चारों सेमीफाइनल टीमें सुनिश्चित हो चुकी हैं. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में अपनी चुनौती पेश करेगी. इस मैच में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपने प्रदर्शन से अंतर पैदा करने की कोशिश करेंगे. इस बीच जसप्रीत बुमराह के वानखेड़े स्टेडियम में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शानदार रिकॉर्ड रहा है. जसप्रीत बुमराह ने यहां 51 टी20 मुकाबले खेले हैं और 21.13 की औसत से कुल 67 विकेट झटके हैं. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने एक बार पांच विकेट और एक बार चार विकेट लेने का कारनामा भी किया है. खास बात यह है कि जसप्रीत बुमराह ने यहां चार मेडन ओवर भी डाले हैं. टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह ने यहां सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल खेला है, जिसमें 4 ओवर में 1/42 का प्रदर्शन किया है.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह

टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब तक टी20 वर्ल्ड कप के 4 सीजन (2016, 2021, 2024 और 2026) में खेल चुके हैं. जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण साल 2022 के सीजन में नहीं खेल पाए थे. जसप्रीत बुमराह ने टूर्नामेंट में 24 मैचों में 14.22 की औसत से 35 विकेट लिए हैं. इस बीच जसप्रीत बुमराह की इकॉनमी रेट 6 से कम (5.63) रही है. भारतीय गेंदबाजों में अर्शदीप सिंह (35) ने भी उनके बराबर विकेट लिए हैं.

नॉकआउट मैचों कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह के आंकड़े

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में जसप्रीत बुमराह ने तीन नॉकआउट मैचों में हिस्सा लिया है. इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने 14.4 की औसत और 6.75 की इकॉनमी रेट के साथ 5 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह ने अब तक दो सेमीफाइनल मैचों (2016-2024) में 18.00 की औसत के साथ 3 सफलताएं हासिल की. इंग्लैंड के खिलाफ 2024 के सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने 12 रन पर 2 विकेट लिए थे. जसप्रीत बुमराह ने अब तक एक फाइनल मैच (2024) में हिस्सा लिया, जिसमें 2 विकेट चटकाए थे.

इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन

इंग्लैंड के जसप्रीत बुमराह ने अब तक नौ टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें 9.11 की औसत और 5.34 की इकॉनमी रेट के साथ 9 विकेट लिए. इस बीच जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 14 रन देकर 3 विकेट रहा हैं.

कुछ ऐसा रहा है जसप्रीत बुमराह का टी20 इंटरनेशनल करियर

जसप्रीत बुमराह ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. जसप्रीत बुमराह ने अब तक 93 मुकाबले खेले हैं और इसकी 90 पारियों में 18.42 की औसत से 116 विकेट लिए हैं. जसप्रीत बुमराह एक बार भी 4 विकेट हॉल या 5 विकेट हॉल नहीं ले पाए हैं. जसप्रीत बुमराह का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/7 का रहा है. अर्शदीप सिंह (126) के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं.

नोट: भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.