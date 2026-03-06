Weather Forecast Today, March 6: देश में बढ़ते तापमान का असर, मार्च की शुरुआत में ही गर्मी ने पकड़ी रफ्तार; जानिए प्रमुख शहरों का आज का मौसम

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, March 6: देश भर में मार्च के पहले सप्ताह से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India) के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है. वहीं, मध्य भारत (Middle India) के इलाकों में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है. अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में शुष्क और गर्म मौसम जारी रहने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 5: उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ेगी गर्मी, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों का हाल

प्रमुख शहरों का आज का तापमान और पूर्वानुमान

देश के प्रमुख महानगरों में आज का मौसम निम्नलिखित रहने का अनुमान है:

दिल्ली-एनसीआर: राजधानी में आज मौसम गर्म और मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 36°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22°C दर्ज किया गया है.

राजधानी में आज मौसम गर्म और मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 36°C के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22°C दर्ज किया गया है. मुंबई: तटीय प्रभाव के कारण मुंबई में तापमान स्थिर बना हुआ है. आज अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 27°C के आसपास रहने की संभावना है. यहाँ नमी का स्तर बना रहेगा.

तटीय प्रभाव के कारण मुंबई में तापमान स्थिर बना हुआ है. आज अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 27°C के आसपास रहने की संभावना है. यहाँ नमी का स्तर बना रहेगा. कोलकाता: कोलकाता में आज सुबह धुंध (Fog) छाई रही। दिन के दौरान अधिकतम तापमान 34°C तक जाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 21°C रहने का अनुमान है.

कोलकाता में आज सुबह धुंध (Fog) छाई रही। दिन के दौरान अधिकतम तापमान 34°C तक जाने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 21°C रहने का अनुमान है. चेन्नई: चेन्नई में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ आर्द्र (Humid) बना हुआ है. अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 26°C के आसपास रहने की उम्मीद है.

चेन्नई में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ आर्द्र (Humid) बना हुआ है. अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम 26°C के आसपास रहने की उम्मीद है. बेंगलुरु: बेंगलुरु में मौसम काफी हद तक शुष्क है। दोपहर में गर्मी का अनुभव हो सकता है. आज अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 23°C के करीब रहने का अनुमान है.

बेंगलुरु में मौसम काफी हद तक शुष्क है। दोपहर में गर्मी का अनुभव हो सकता है. आज अधिकतम तापमान 34°C और न्यूनतम 23°C के करीब रहने का अनुमान है. हैदराबाद: आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 36°C तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी में तेजी देखी जा रही है.

आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 36°C तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी में तेजी देखी जा रही है. शिमला: पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी ठंड का अहसास बना हुआ है. शिमला का तापमान 15°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना बनी हुई है.

मुंबई का आज का मौसम, 6 मार्च

दिल्ली का आज का मौसम, 6 मार्च

चेन्नई का आज का मौसम, 6 मार्च

बेंगलुरु का आज का मौसम, 6 मार्च

हैदराबाद का आज का मौसम, 6 मार्च

कोलकाता का आज का मौसम, 6 मार्च

शिमला का आज का मौसम, 6 मार्च

उत्तर-पश्चिम भारत में गर्मी का अलर्ट

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में गर्मी सामान्य से कहीं अधिक है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले सप्ताहांत तक कुछ इलाकों में तापमान 40°C के करीब पहुंच सकता है. हालांकि, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक कमजोर 'पश्चिमी विक्षोभ' के कारण 7 से 11 मार्च के बीच जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है.

मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे बढ़ते तापमान को देखते हुए दोपहर के समय धूप में निकलने से बचें और पर्याप्त सावधानी बरतें.