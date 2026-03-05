Weather Forecast Today, March 5: उत्तर-पश्चिम भारत में बढ़ेगी गर्मी, जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों का हाल

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Weather Forecast Today, March 5: मार्च के महीने में ही गर्मी अपना असर दिखाने लगी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए तापमान में वृद्धि का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत (North-West India) के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक बना रह सकता है, जबकि मध्य भारत (Middle India) में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रहने की संभावना है. आज अधिकांश प्रमुख शहरों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का अनुमान है. यहां शहरों के अनुसार पूर्वानुमान दिया गया है.

प्रमुख शहरों का आज का मौसम (5 मार्च 2026)

आज अधिकांश प्रमुख शहरों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने का अनुमान है. यहां शहरों के अनुसार पूर्वानुमान दिया गया है:

दिल्ली-एनसीआर: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 21°C के आसपास रहने की उम्मीद है. दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं.

आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 38°C और न्यूनतम तापमान 21°C के आसपास रहने की उम्मीद है. दिन के समय तेज हवाएं चल सकती हैं. मुंबई: मुंबई में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा. अधिकतम तापमान 29°C के आसपास रहने की संभावना है.

मुंबई में मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा. अधिकतम तापमान 29°C के आसपास रहने की संभावना है. बेंगलुरु: आसमान साफ रहने और मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 21-22°C के आसपास रह सकता है.

आसमान साफ रहने और मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. अधिकतम तापमान 21-22°C के आसपास रह सकता है. चेन्नई: शहर में धुंध (Mist) छाई रह सकती है, तापमान 25°C के करीब रहने का अनुमान है.

शहर में धुंध (Mist) छाई रह सकती है, तापमान 25°C के करीब रहने का अनुमान है. हैदराबाद: आसमान में हल्की धुंध बनी रहेगी और अधिकतम तापमान 23°C के करीब रहने की संभावना है.

आसमान में हल्की धुंध बनी रहेगी और अधिकतम तापमान 23°C के करीब रहने की संभावना है. कोलकाता: शहर में हल्की धुंध (Haze) रहने का अनुमान है.

शहर में हल्की धुंध (Haze) रहने का अनुमान है. शिमला: पहाड़ों पर मौसम फिलहाल स्थिर है. हालांकि, IMD ने आने वाले दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

गर्मी के पीछे का कारण

IMD के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में 'सबट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम' के प्रभाव के कारण तापमान में यह वृद्धि देखी जा रही है. मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इन क्षेत्रों में शुष्क गर्मी जारी रहने का संकेत दिया है। इसके अलावा, समुद्र तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी का अनुभव हो सकता है.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

अगले कुछ दिनों तक देश के बड़े हिस्से में बारिश की कोई बड़ी चेतावनी नहीं है. हालांकि, IMD ने पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव के तहत 7 से 9 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है.

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे गर्मी के घंटों के दौरान अपना ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. साथ ही, सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए समय-समय पर मौसम विभाग के आधिकारिक बुलेटिन को देखते रहें.