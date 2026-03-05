India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Match Record And Milestone: इंग्लैंड को हराकर फाइनल की बर्थ कंफर्म करना चाहेगी टीम इंडिया, आज के मुकाबले में ये बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Indian National Cricket Team vs England National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Match Approaching Milestones and Records: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज यानी 5 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का बेहद अहम मैच है, जहां दोनों टीमें फाइनल में जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक (Harry Brook) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs England, T20 World Cup 2026 2nd Semi-Final Preview: आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा अहम मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

भारतीय टीम अपने लगातार दूसरे खिताब के लिए चुनौती पेश करेगी. इससे पहले 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने खिताब पर कब्जा जमाया था. भारत ने सुपर-8 चरण में तीन मुकाबले खेले, जिसमें उसे एक मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. वहीं इंग्लैंड की टीम ने सुपर-8 चरण में अपने सभी मुकाबले जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है.

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG T20I Head To Head Record)

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला साल 2007 में खेला गया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं इंग्लैंड को 12 मैचों में जीत मिली है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों की पिछली पांच भिड़ंत में भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने चार मुकाबले जीते हैं, जबकि इंग्लैंड को सिर्फ एक मैच में जीत मिल पाई है.

आज के मुकाबले में बन सकते हैं ये बड़े रिकॉर्ड

टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. इस अहम मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कई खिलाड़ी बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड और माइलस्टोन के करीब पहुंच चुके हैं.

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. वह डेविड वॉर्नर (3277) और मोहम्मद वसीम (3338) को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में आठवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से सिर्फ 17 रन दूर हैं.

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, उनके नाम फिलहाल 126 विकेट हैं. उन्हें टी20 इंटरनेशनल में टॉप-15 सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल होने के लिए सिर्फ चार विकेट की जरूरत है.

ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 93 विकेट लिए हैं. अगर वह इस मैच में चार विकेट ले लेते हैं तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को पीछे छोड़कर टीम इंडिया के लिए टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे.

स्पिनर कुलदीप यादव भी एक खास उपलब्धि के करीब हैं. उन्हें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने के लिए सिर्फ पांच विकेट की जरूरत है. अगर वह ऐसा करते हैं तो वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले भारत के चौथे गेंदबाज बन जाएंगे.

इंग्लैंड के स्टार स्पिनर आदिल राशिद के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा विकेट हैं. उन्हें टिम साउदी (164) और ईश सोढ़ी (162) को पीछे छोड़कर टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए तीन विकेट की जरूरत है.

टीम इंडिया के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को टी20I में टीम इंडिया के लिए आठवें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दो विकेट की जरूरत है. ऐसा करते ही वह रविचंद्रन अश्विन (72 विकेट) को पीछे छोड़ देंगे.

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टी20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए 23 रन की जरूरत है. वह केएल राहुल (2265 रन) को पीछे छोड़ सकते हैं. इसके अलावा हार्दिक पांड्या को विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए गए छक्कों के आंकड़े को पार करने के लिए दो और छक्कों की जरूरत है.

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने के करीब हैं. इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी सात छक्कों की जरूरत है.

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए पांच छक्कों की जरूरत है.

अगर इस मैच में सूर्यकुमार यादव और जोस बटलर अर्धशतक लगाते हैं, तो सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सातवें सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे, जबकि बटलर पांचवें स्थान पर पहुंच जाएंगे.

सूर्यकुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप में टॉप-10 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल होने के लिए सिर्फ 17 रन की जरूरत है.

वहीं आदिल राशिद को टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दो विकेट की जरूरत है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस सेमीफाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.