Australia Women vs India Women Only Test Match Preview: आज ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा डे-नाइट टेस्ट, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Match Preview Details: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 मार्च 2026 से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमें दौरे के आखिरी और अहम मुकाबले यानी डे-नाइट टेस्ट में आमने-सामने होंगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. भारतीय महिला टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ कोई टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है. हालांकि साल 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आखिरी टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन कर इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टेस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W Test Head To Head Record)

महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक कुल 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 मुकाबले में जीत मिली है. वहीं दोनों टीमों के बीच खेले गए 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी रहा है.

वाका ग्राउंड, पर्थ की पिच रिपोर्ट (WACA Ground Perth Pitch Report)

पर्थ के वाका ग्राउंड की पिच पारंपरिक रूप से तेज और उछाल वाली मानी जाती है. यहां तेज गेंदबाजों को नई गेंद से अच्छी स्विंग और अतिरिक्त बाउंस मिल सकता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. हालांकि बल्लेबाज अगर पिच पर सेट हो जाएं तो बाद में रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है. मैच के आगे बढ़ने के साथ पिच पर दरारें आने से स्पिन गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिल सकती है. वाका में टेस्ट मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर करीब 300 से 320 रन के आसपास रहता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (AUS W vs IND W Key Players To Watch Out): स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, एलिसा हीली, एलिस पेरी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): स्मृति मंधाना और डार्सी ब्राउन के बीच नई गेंद से मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है. वहीं हरमनप्रीत कौर और एशले गार्डनर के बीच मिडिल ओवर्स की टक्कर भी मैच का रुख तय कर सकती है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच इकलौता टेस्ट कब और कहां खेला जाएगा? (AUS W vs IND W Only Test Date And Venue)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 मार्च से वाका ग्राउंड, पर्थ में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला टेस्ट का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS W vs IND W Only Test Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच टेस्ट की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AUS W vs IND W Only Test Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग आप जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W Only Test Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एलिस पेरी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, अलाना किंग, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वेयरहैम.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, क्रांति गौड़ और अमनजोत कौर.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.