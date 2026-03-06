Australia Women vs India Women Only Test Live Score Update: पर्थ में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच खेला जाएगा डे-नाइट टेस्ट, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Live Scorecard Update: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला आज यानी 6 मार्च 2026 से पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में खेला जाएगा. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमों के बीच इस दौरे का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला यानी डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India vs England, 2nd Semi-Final Match Scorecard: वानखेड़े में इंग्लैंड को हराकर टीम इंडिया ने अहमदाबाद का टिकट किया कंफर्म, अब न्यूजीलैंड से होगा खिताबी मुकाबला; यहां देखें IND बनाम ENG मैच का स्कोरकार्ड

महिला टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी मजबूत रहा है. भारतीय महिला टीम ने अब तक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ कोई टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है. ऐसे में पर्थ के वाका ग्राउंड पर होने वाले इस मुकाबले में मेजबान टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है. हालांकि साल 2023 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए आखिरी टेस्ट में भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया था. ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन कर इतिहास दोहराने की कोशिश करेगी.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Match Scorecard)

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम मजबूत बल्लेबाजी और अनुभवी ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतर सकती है. एलिस पेरी, बेथ मूनी और एनाबेल सदरलैंड टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकती हैं. वहीं गेंदबाजी में एशले गार्डनर, अलाना किंग और डार्सी ब्राउन विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकती हैं.

दूसरी तरफ भारत महिला टीम की बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा गेंदबाजी में टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं. वाका की पिच पारंपरिक रूप से तेज और उछाल वाली मानी जाती है, जिससे तेज गेंदबाजों को नई गेंद से काफी मदद मिल सकती है.

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 महिला टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं. इनमें ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 4 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को केवल 1 जीत मिली है. वहीं 7 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है.

