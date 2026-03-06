Mumbai Heatwave: पारा 38.9 डिग्री के पार; महाराष्ट्र के कई जिलों में 'हीटवेव' का अलर्ट जारी

(Photo Credits File)

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मार्च की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। शुक्रवार, 6 मार्च 2026 को सांताक्रूज वेधशाला ने अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। समुद्र से आने वाली हवाओं में देरी और उत्तर-पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण शहर में 'हीटवेव' जैसी स्थिति बन गई है।

भीषण गर्मी की चपेट में महाराष्ट्र

केवल मुंबई ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई अन्य शहर भी तप रहे हैं। पुणे में तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि विदर्भ के अकोला और अमरावती में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब है। कोंकण तट और उत्तरी महाराष्ट्र के जिलों में भी भीषण गर्मी का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि एंटी-साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तापमान में यह अचानक उछाल देखा जा रहा है।

आर्द्रता (Humidity) ने बढ़ाई परेशानी

मुंबईकरों के लिए केवल बढ़ता तापमान ही नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नमी (Humidity) भी बड़ी समस्या बनी हुई है। अधिक आर्द्रता के कारण 'फील-लाइक' तापमान (वास्तविक महसूस होने वाली गर्मी) 42 डिग्री सेल्सियस के पार महसूस की जा रही है। इसके चलते लोगों को भारी उमस और बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की एडवायजरी

बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर अमित शाह के अनुसार, "अचानक बढ़े तापमान से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।" प्रशासन ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सीधे धूप में निकलने से बचें।

शरीर में पानी की कमी न होने दें; नींबू पानी, ओआरएस (ORS) और नारियल पानी का सेवन करें।

हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें और बाहर निकलते समय सिर ढक कर रखें।

आगे कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 48 से 72 घंटों तक तापमान में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। हालांकि, अगले हफ्ते की शुरुआत में समुद्री हवाओं के सक्रिय होने से हल्की राहत मिल सकती है। तब तक मुंबई और आसपास के इलाकों में शुष्क और गर्म मौसम बना रहेगा।