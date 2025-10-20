दीपावली बोनस कम मिलने से नाराज़ कर्मियों ने खोले टोल गेट, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5000 गाड़ियां बिना टोल निकलीं, कंपनी को बड़ा नुकसान

(Photo Credits Twitter)

Diwali Bonus Row: देशभर में दीपावली की धूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक अनोखी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फतेहाबाद टोल प्लाजा पर कार्यरत कर्मचारियों ने कम बोनस मिलने के विरोध में टोल गेट खोल दिए, जिससे लगभग 5000 वाहन बिना टोल चुकाए निकल गए.

शनिवार रात से रविवार सुबह तक टोल फ्री रहा

घटना शनिवार रात 12 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक की है. दीपावली पर सिर्फ ₹1100 का बोनस मिलने से नाराज़ कर्मचारियों ने टोल प्लाजा के सभी बूम बैरियर खोल दिए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसी भी वाहन से टोल शुल्क नहीं वसूला गया. यह भी पढ़े: VIDEO: बॉस हो तो ऐसा! फार्मास्युटिकल कंपनी के मालिक ने 51 कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट में दी SUV गाड़ियां, चंडीगढ़ का वीडियो आया सामने

पिछले साल मिला था ₹5000 बोनस, इस बार सिर्फ ₹1100

कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले वर्ष उन्हें ₹5000 का दिवाली बोनस दिया गया था, जबकि इस वर्ष महंगाई के बावजूद केवल ₹1100 ही दिए गए, जिससे सभी नाराज़ हो गए.कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा जुरैल के समझाने के बावजूद कर्मचारी नहीं माने. अंततः 10% सैलरी बढ़ाने का आश्वासन मिलने के बाद वे काम पर लौटे.

फास्टैग स्कैन नहीं हो पाया, गाड़ियां तेज़ी से निकलीं

बूम बैरियर खुले रहने के कारण वाहन तेज़ी से निकलते रहे, जिससे फास्टैग स्कैन भी नहीं हो पाया। कंपनी का कहना है कि इससे उन्हें लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तरफ का टोल ₹665 प्रति कार है और करीब 5000 गाड़ियां निकल चुकी थीं।

टोल पर 21 कर्मचारी तैनात

एसीपी अमरदीप लाल ने बताया कि मार्च 2025 तक टोल संचालन का ठेका एक निजी कंपनी के पास है. फतेहाबाद टोल प्लाजा पर 21 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्होंने मिलकर यह विरोध प्रदर्शन किया.

स्थिति अब सामान्य, कर्मचारी लौटे काम पर

पुलिस और प्रबंधन के बीच बातचीत के बाद रविवार सुबह 10 बजे टोल वसूली दोबारा शुरू की गई। कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट आए हैं और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है