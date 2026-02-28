Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Live Score Update: पललेकेले में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है अहम मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 50th Match Live Scorecard Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-2 का अहम मुकाबला है, जहां पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के इरादे से मैदान में उतरी है, जबकि श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद जीत के साथ अपने अभियान का अंत करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका टीम की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Key Players To Watch Out: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच आज खेला जाएगा अहम मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान, बाबर आजम और फखर जमान पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी. वहीं गेंदबाजी में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका, कुसल मेंडिस और चरिथ असलंका टीम के प्रमुख बल्लेबाज हैं, जबकि महीश तीक्ष्णा और मथीशा पथिराना गेंदबाजी में मैच का रुख बदल सकते हैं. पललेकेले की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, ऐसे में फैंस को हाई-स्कोरिंग और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान की टीम मजबूत बल्लेबाजी और घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी है. शाहीन अफरीदी, शादाब खान और अबरार अहमद गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं श्रीलंका की टीम भी पथुम निसांका, कुसल परेरा और कमिंडु मेंडिस के दम पर पाकिस्तान को कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरी है.

ग्रुप-2 का यह मुकाबला अंक तालिका के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. पाकिस्तान की टीम जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदों को बनाए रखना चाहेगी, जबकि श्रीलंका की टीम सम्मानजनक जीत के साथ टूर्नामेंट खत्म करना चाहेगी. मुकाबले से जुड़े हर गेंद, हर रन और हर विकेट का लाइव अपडेट आप यहां देख सकते हैं.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.