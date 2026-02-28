West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Preview: आज वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्क्वाड समेत सभी डिटेल्स

West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st T20I Match Preview Details: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज यानी 28 फरवरी 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा (St Georges, Grenada) के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (National Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. हाल ही में श्रीलंका महिला टीम ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज महिला टीम का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. इस सीरीज में वेस्टइंडीज महिला टीम की कप्तानी हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) कर रही हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम की अगुवाई चमारी अटापट्टू (Chamari Athapaththu) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI 2026 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा वनडे? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

वेस्टइंडीज महिला टीम अपने घरेलू मैदान पर पावर-हिटिंग और अनुभवी खिलाड़ियों के दम पर मजबूत प्रदर्शन करना चाहेगी. टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज के अलावा स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन और अफी फ्लेचर जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं श्रीलंका महिला टीम चमारी अटापट्टू, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी जैसे खिलाड़ियों पर भरोसा करेगी, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला T20I हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI W vs SL W T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्टइंडीज महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेस्टइंडीज महिला टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम को सिर्फ 5 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों के आधार पर वेस्टइंडीज महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रेनेडा की पिच रिपोर्ट (National Cricket Stadium Pitch Report)

ग्रेनेडा के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिन गेंदबाज भी प्रभावी साबित हो सकते हैं. टी20 मुकाबलों में यहां अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (WI W vs SL W Key Players To Watch Out): हेले मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, स्टेफनी टेलर, चमारी अटापट्टू, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी जैसे खिलाड़ी मैच का परिणाम तय कर सकते हैं. इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): हेले मैथ्यूज और इनोका रणवीरा के बीच मुकाबला काफी अहम होगा. वहीं चमारी अटापट्टू और अफी फ्लेचर के बीच टक्कर भी मैच का रुख तय कर सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच पहला टी20 कब और कहां खेला जाएगा? (WI W vs SL W 1st T20I Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच पहला टी20 मुकाबला आज नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रेनेडा में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा.

दोनों टीमों के स्क्वाड पर एक नजर (WI W vs SL W T20I Squad)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), चिनेल हेनरी, आलिया एलीन, शेमेन कैंपबेल, जहजारा क्लैक्सटन, डिएंड्रा डॉटिन, अफी फ्लेचर, जेनिलिया ग्लासगो, रियालियाना ग्रिमोंड, शॉनिशा हेक्टर, कियाना जोसेफ, अशमिनी मुनीसर, करिश्मा रामहरैक, शनैल सॉ और स्टेफनी टेलर.

श्रीलंका महिला: चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसीनी परेरा, विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना, देवमी विहांगा, रश्मिका सेववंडी, इनोका रणवीरा, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मदुशानी, मल्की मदारा और काव्या कविंदी.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.