Australia Women vs India Women, 3rd ODI Prediction: अहम मुकाबले में क्लीन स्वीप करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया महिला, सम्मान बचाने उतरेगी भारत महिला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Winner Prediction: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में पहले ही लगातार दो मुकाबले जीतकर 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. दूसरी ओर भारत महिला टीम इस अंतिम मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने और आगामी एकमात्र टेस्ट मैच से पहले आत्मविश्वास हासिल करना चाहेगी. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI Weather Update: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में दबदबा बनाया है. उनकी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी लगातार बड़े स्कोर खड़े करने में सफल रही है, जबकि गेंदबाजों ने अहम मौकों पर विकेट लेकर भारत को दबाव में रखा है. दूसरी ओर भारत महिला टीम की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. ऐसे में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर को इस मुकाबले में बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा को शुरुआती विकेट निकालकर ऑस्ट्रेलिया को रोकना होगा.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी मजबूत रहा है.

ये टीम मार सकती है बाजी (AUS W vs IND W Match Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म, घरेलू परिस्थितियों और संतुलित टीम संयोजन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. एलिसा हीली, बेथ मूनी और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं और मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. वहीं गेंदबाजी में मेगन शुट और डार्सी ब्राउन नई गेंद से भारत के बल्लेबाजों को परेशानी में डाल सकती हैं.

हालांकि भारत महिला टीम के पास स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं. अगर भारत की बल्लेबाजी मजबूत शुरुआत करती है और गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने में सफल रहते हैं, तो मुकाबला कड़ा हो सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला की जीत की संभावना: 70%

भारत महिला की जीत की संभावना: 30%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.