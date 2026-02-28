Australia Women vs India Women, 3rd ODI Weather Update: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Weather Update: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जबकि भारत महिला टीम सम्मान बचाने और एक सांत्वना जीत हासिल करने की कोशिश करेगी. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Preview: आज वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल, स्क्वाड समेत सभी डिटेल्स

इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया है. उनकी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी लगातार बड़े स्कोर बनाने में सफल रही है, जबकि गेंदबाजों ने भारत को दबाव में रखा है. दूसरी ओर भारत महिला टीम की बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. ऐसे में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा ताकि ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी को रोका जा सके.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा काफी भारी रहा है.

होबार्ट का मौसम (Hobart Weather Update)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला के बीच यह मुकाबला बेलरिव ओवल, होबार्ट में खेला जाएगा. मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मैच के दिन मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम है.

मैच के दौरान तापमान लगभग 14 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय हल्की ठंडक रहेगी, जबकि दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप देखने को मिल सकती है. होबार्ट की पिच और मौसम तेज गेंदबाजों को मदद दे सकते हैं, जिससे स्विंग और सीम मूवमेंट देखने को मिल सकता है. ऐसे में फैंस को पूरा और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.