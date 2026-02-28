Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? पललेकेले में पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के बीच अहम मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 50th Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-2 का अहम मुकाबला है, जहां पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका टीम की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

पाकिस्तान की टीम सुपर-8 में अब तक जीत हासिल नहीं कर सकी है और केवल एक अंक के साथ अंक तालिका में संघर्ष कर रही है. टीम के लिए साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में 283 रन बना चुके हैं, जबकि शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में लगातार विकेट निकाल रहे हैं. पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न सिर्फ इस मैच में जीत चाहिए, बल्कि अन्य मैचों के परिणाम भी उनके पक्ष में जाने जरूरी हैं.

दूसरी ओर श्रीलंका की टीम सुपर-8 से बाहर हो चुकी है, लेकिन टीम सम्मान के साथ टूर्नामेंट खत्म करना चाहेगी. पथुम निसांका इस टूर्नामेंट में 208 रन बनाकर टीम के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं, जबकि महीश तीक्ष्णा गेंदबाजी में लगातार प्रभावी प्रदर्शन कर रहे हैं. श्रीलंका की टीम के पास घरेलू परिस्थितियों का भी फायदा रहेगा.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान ने 17 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच पर सट्टा बाजार गर्म (PAK vs SL Satta Bazar)

इस अहम मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में फेवरेट मानी जा रही है. मजबूत बल्लेबाजी, बेहतर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और सेमीफाइनल में पहुंचने की मजबूरी पाकिस्तान के पक्ष में जा रही है, जिसके चलते उन पर कम भाव चल रहा है.

हालांकि श्रीलंका की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. पथुम निसांका की शानदार बल्लेबाजी और महीश तीक्ष्णा की स्पिन गेंदबाजी पाकिस्तान के लिए चुनौती बन सकती है. घरेलू परिस्थितियों में श्रीलंका उलटफेर करने की क्षमता रखती है, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा या जुआ जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.