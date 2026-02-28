Australia Women vs India Women, 3rd ODI Key Players To Watch Out: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरे वनडे में इन स्टार खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Key Players To Watch: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कल यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि भारत महिला टीम सम्मान बचाने के लक्ष्य के साथ खेलेगी. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI 2026 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा वनडे? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने हर विभाग में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत को लगातार दबाव में रखा है. वहीं भारत महिला टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में सुधार की जरूरत होगी. ऐसे में तीसरे वनडे में कई स्टार खिलाड़ियों पर फैंस की खास नजर रहने वाली है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह (Key Players To Watch)

स्मृति मंधाना: भारत महिला टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाती हैं. इस मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी.

हरमनप्रीत कौर: भारत महिला टीम की कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज. मिडिल ऑर्डर में उनकी जिम्मेदारी बेहद अहम होगी और वह मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं.

दीप्ति शर्मा: टीम की प्रमुख ऑलराउंडर, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने में सक्षम हैं. मिडिल ओवर्स में विकेट निकालना उनकी बड़ी ताकत है.

एलिसा हीली: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान और विस्फोटक ओपनर. वह तेज शुरुआत देकर मैच का मोमेंटम अपनी टीम के पक्ष में कर सकती हैं.

बेथ मूनी: ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक, जो लंबे समय तक टिककर बड़ी पारी खेलने की क्षमता रखती हैं.

एशले गार्डनर: ऑलराउंडर खिलाड़ी, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से मैच का रुख बदल सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया की सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.