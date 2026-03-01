Australia Women vs India Women, 3rd ODI Live Streaming In India: ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच आज खेला जाएगा तीसरा वनडे, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 3rd ODI Live Streaming And Telecast Details: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला होबार्ट (Hobart) के बेलरिव ओवल (Bellerive Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. ऑस्ट्रेलिया महिला टीम इस सीरीज में पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि भारत महिला टीम इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने की कोशिश करेगी. इस सीरीज में भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women, 3rd ODI Weather Update: होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला मुकाबले में मौसम बनेगा अहम फैक्टर या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें मौसम का हाल

भारत महिला टीम को पिछले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और बल्लेबाजी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. ऐसे में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर पर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर और स्नेह राणा को बेहतर प्रदर्शन करना होगा. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इस सीरीज में हर विभाग में शानदार प्रदर्शन किया है और बेथ मूनी, एलिसा हीली तथा एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला ODI हेड टू हेड रिकॉर्ड (AUS W vs IND W ODI Head To Head Record)

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच अब तक 63 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत महिला टीम को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. हालिया मुकाबलों में भी ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का दबदबा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला के बीच तीसरा वनडे कब और कहां खेला जाएगा? (AUS W vs IND W 3rd ODI Date And Venue)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज बेलरिव ओवल, होबार्ट में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:20 बजे से शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले होगा.

भारत में ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला तीसरे वनडे का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (AUS W vs IND W 3rd ODI Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) के टीवी चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारत महिला तीसरे वनडे की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch AUS W vs IND W 3rd ODI Live Streaming In India)

ऑस्ट्रेलिया महिला और भारत महिला टीम के बीच इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs IND W 3rd ODI Playing Prediction)

ऑस्ट्रेलिया महिला: एलिसा हीली (कप्तान), बेथ मूनी (विकेटकीपर), फोएबे लिचफील्ड, जॉर्जिया वोल, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, टहलिया मैकग्राथ, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शुट और डार्सी ब्राउन.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, काश्वी गौतम, रेणुका सिंह ठाकुर और हरलीन देओल.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.