Zimbabwe vs South Africa T20 World Cup Stats: टी20 वर्ल्ड कप और टी20 इंटरनेशनल में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

Zimbabwe National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Stats: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 मुकाबला आज यानी 1 मार्च 2026 को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से शुरू होगा. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है और टूर्नामेंट में लगातार छह मुकाबले जीतकर शानदार फॉर्म में है. वहीं सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और अपने अभियान का सकारात्मक अंत करना चाहेगी.

मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार जीत दर्ज की है. उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों संतुलित नजर आ रही हैं. दूसरी ओर जिम्बाब्वे की टीम ग्रुप स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद सुपर 8 में उसी लय को बरकरार नहीं रख सकी.

जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs SA T20 Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 8 मुकाबले खेले गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 7

जिम्बाब्वे की जीत: 0

नो रिजल्ट: 1

आंकड़ों के अनुसार टी20 फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ पूरी तरह मजबूत रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे बनाम दक्षिण अफ्रीका का रिकॉर्ड (ZIM vs SA T20 World Cup Record)

टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच अब तक 2 मुकाबले खेले गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका की जीत: 1

जिम्बाब्वे की जीत: 0

नो रिजल्ट: 1

एक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था.

दोनों टीमों के प्रमुख खिलाड़ी (Top Players From Both Teams)

दक्षिण अफ्रीका की ओर से एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा रहे हैं. वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज टीम के प्रमुख विकेट टेकर हैं.

जिम्बाब्वे की ओर से कप्तान सिकंदर रजा टीम के सबसे अहम ऑलराउंडर हैं. इसके अलावा रयान बर्ल और ब्लेसिंग मुजारबानी भी टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

दिलचस्प आंकड़े (Interesting Stats)

दक्षिण अफ्रीका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए 8 में से 7 टी20 मुकाबले जीते हैं. मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका अब तक अजेय रही है और लगातार छह मैच जीत चुकी है. दूसरी ओर जिम्बाब्वे सुपर 8 चरण में जीत दर्ज नहीं कर सकी है.

कौन है ज्यादा मजबूत?

हेड टू हेड आंकड़ों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा काफी भारी नजर आता है. हालांकि जिम्बाब्वे के पास सिकंदर रजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अपने दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं.

नोट: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम से जुड़े सभी मैचों का लाइव स्कोरकार्ड और अपडेट आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.