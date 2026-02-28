Pakistan vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 50th Match Pitch Report: सुपर-8 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज दिखाएंगे दम या श्रीलंका के गेंदबाज करेंगे कमाल? यहां जानें पिच रिपोर्ट

कोलंबो (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 50th Match Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 50वां मुकाबला आज यानी 28 फरवरी को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पललेकेले (Pallekele) के पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि टीम को सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कमान सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका टीम की अगुवाई दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Sri Lanka T20 Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक-दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं पाकिस्तान बनाम श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी. टीम के लिए साहिबजादा फरहान शानदार फॉर्म में हैं और टूर्नामेंट में 283 रन बना चुके हैं, जबकि शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर श्रीलंका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन पथुम निसांका और कुसल मेंडिस जैसे बल्लेबाज टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं, जबकि महीश तीक्ष्णा गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SL T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पाकिस्तान का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पाकिस्तान ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि श्रीलंका को 12 मैचों में जीत मिली है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 2-2 से बराबरी पर है.

पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का यह मुकाबला पललेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां टी20 क्रिकेट में 150 से ज्यादा का स्कोर सामान्य माना जाता है. पिच पर अच्छी उछाल और गति देखने को मिलती है, जिससे बल्लेबाज अपने शॉट्स खुलकर खेल सकते हैं.

शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजी आसान हो जाती है. गेंदबाजों को विकेट हासिल करने के लिए सही लाइन और लेंथ बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी गलती भी महंगी साबित हो सकती है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SL 50th Match Playing Prediction)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शादाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद.

श्रीलंका: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, कमिंडु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुनिथ वेल्लालागे, महीश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, प्रमोद मदुशन.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.