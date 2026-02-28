Israel-Iran War: ईरान में बड़े सैन्य अभियानों के बीच एयर इंडिया ने मध्य पूर्व की सभी उड़ानें रद्द की, यात्रियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

(Photo Credits IANS)

Israel-Iran War: एयर इंडिया ने शनिवार को कहा कि मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में बिगड़ते हालात को देखते हुए उसने मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दी हैं. यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान में 'बड़े सैन्य अभियान' शुरू किए. एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति को देखते हुए मध्य पूर्व के सभी गंतव्यों के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें निलंबित की जाती हैं.

एयर इंडिया का बयान

एयरलाइन ने कहा, "हम अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा स्थिति का लगातार आकलन करते रहेंगे और जरूरत पड़ने पर संचालन में बदलाव करेंगे. हमारी टीमें यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी. यह भी पढ़े: US‑Israel Joint Attack on Iran: ईरान पर इजरायल-अमेरिका का एक साथ मिसाइल हमला, अटैक के बीच ट्रंप की चेतावनी, ‘हथियार छोड़ो, वरना मौत पक्की’

मदद केलिए हेल्पलाइन नंबर जारी

एयर इंडिया ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति ऑनलाइन जांचें या उसके 24×7 कॉल सेंटर नंबर +91 1169329333 और +91 1169329999 पर संपर्क करें.

एयरलाइन ने कहा, "आपसे अनुरोध है कि हमारी वेबसाइट भी देखें. आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद.

शनिवार को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर समन्वित हमले शुरू किए, जिससे मध्य पूर्व में तनाव काफी बढ़ गया है। इस घटनाक्रम से व्यापक टकराव की आशंका पैदा हो गई है, जिसके दूरगामी भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने सभी पश्चिम दिशा की अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित कर दी हैं.

एयरलाइन ने कहा, "हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकता के अनुसार अपने संचालन की समीक्षा कर बदलाव करेंगे. हमारी टीमें प्रभावित यात्रियों को हर संभव सहायता दे रही हैं.

एयरलाइन ने बताया कि प्रभावित यात्रियों को उनके रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर सीधे सूचना दी जा रही है.

प्रवक्ता ने कहा, "यात्री 'एयर इंडिया एक्सप्रेस डॉट कॉम' पर अपनी उड़ान की स्थिति चेक करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. प्रभावित उड़ानों में बदलाव और रद्द करने की छूट के लिए यात्री हमारी वेबसाइट के 'मैनेज बुकिंग' सेक्शन पर जा सकते हैं.