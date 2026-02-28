US-Iran Tensions: अमेरिका-ईरान तनाव को लेकर यूरोपीय देशों का अलर्ट जारी, अपने नागरिकों से की मिडिल ईस्ट छोड़ने की अपील

(Photo Credits IANS)

US-Iran Tensions: कुछ यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों से ईरान और मिडिल ईस्ट के कई दूसरे इलाकों में बढ़ते तनाव के कारण वहां से चले जाने या वहां की यात्रा से बचने की अपील की है. ब्रिटिश सरकार ने शुक्रवार (स्थानीय समयानुसार) को कहा कि उसने ईरान से अपने स्टाफ को कुछ समय के लिए वापस बुला लिया है और उसका दूतावास रिमोटली काम करता रहेगा और देश की किसी भी यात्रा के खिलाफ सलाह दी है.

फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी नागरिकों के लिए इजरायल, यरुशलम और वेस्ट बैंक की यात्रा के खिलाफ एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की, जिसमें ईरान से जुड़ी स्थिति से संभावित क्षेत्रीय नतीजों का हवाला दिया गया. यह भी पढ़े: Israel-Iran War: ईरान और इजरायल के बीच बढ़ा तनाव, पीएम नेतन्याहू ने टाली बेटे की शादी; हवाई हमलों से पूरे देश में दहशत

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, इसने संभावित फ्लाइट कैंसिलेशन या देरी की चेतावनी दी और प्रभावित इलाकों में नागरिकों से सतर्क रहने और भीड़भाड़ से बचने का आग्रह किया.

इटली ने भी अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया और पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इटली के लोग जो टूरिज्म के लिए ईरान आए हैं या जिनकी मौजूदगी बहुत जरूरी नहीं है, उनसे वापस जाने का आग्रह किया जाता है।" इसके साथ ही इराक और लेबनान की यात्रा करने से भी सख्ती से मना किया.

जर्मनी ने पूरे इजरायल की यात्रा को रोकने के लिए अपनी ट्रैवल गाइडेंस को अपडेट किया और पहले की सलाह को बढ़ाया जो देश के कुछ हिस्सों पर ही लागू थी.

पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से ईरान, इजरायल और लेबनान तुरंत छोड़ने को कहा है और चेतावनी दी है कि मिडिल ईस्ट में सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और सिविलियन एयरस्पेस के बंद होने से फ्लाइट नामुमकिन हो सकती हैं या उनमें बहुत ज्यादा रुकावट आ सकती है.

डच विदेश मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का हवाला देते हुए इजरायल और गाजा, लेबनान और मिस्र के बीच सीमा वाले इलाकों के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव के कारण, इजरायल में सुरक्षा की स्थिति अनिश्चित है; आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, वहां यात्रा न करें। यह बहुत खतरनाक है.

कई यूरोपीय देशों ने पहले भी यात्रा की चेतावनी जारी की है। फिनिश विदेश मंत्रालय ने फरवरी में अपडेट की गई ट्रैवल एडवाइजरी में नागरिकों को ईरान की सभी यात्राओं से बचने और यमन और लीबिया को तुरंत छोड़ने की सलाह दी थी. सर्बियाई विदेश मंत्रालय ने ईरान में अपने नागरिकों से जल्द से जल्द वहां से निकलने को कहा है.

इसके अलावा, स्वीडिश विदेश मंत्रालय ने फरवरी में कहा था कि जिन लोगों ने ईरान में रहने का फैसला किया है, उन्हें सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी निकासी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और जनवरी की अपनी एडवाइजरी को अपडेट करते हुए कहा कि उसके नागरिकों को ईरान की सभी यात्राओं से बचना चाहिए और तुरंत देश छोड़ देना चाहिए.

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कई दौर की डिप्लोमैटिक बातचीत के बावजूद, हाल के दिनों में तनाव बढ़ रहा है क्योंकि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने बार-बार ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी है.

अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाते हुए दो विमानवाहक पोत (एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप) और एफ-35 स्टील्थ फाइटर समेत 150 से अधिक लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। इसके साथ ही, जॉर्डन और इजरायल स्थित सैन्य ठिकानों को भी मजबूत किया है। सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने एहतियाती कदम उठाते हुए बेरूत स्थित अपने दूतावास से गैर-जरूरी कर्मचारियों को वापस बुला लिया है.

डच सरकार के ऑफिशियल बयान के मुताबिक, इस इलाके में तनाव बढ़ने पर फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं और एयरस्पेस लंबे समय तक बंद रह सकता है। ड्रोन और मिसाइल हमलों का भी खतरा बना हुआ है। हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं.

इसके अलावा, साइप्रस विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए कहा, "विदेश मंत्रालय मिडिल ईस्ट इलाके में हो रहे नए डेवलपमेंट पर करीब से नजर रख रहा है, और साइप्रस के नागरिकों को अपनी लागू ट्रैवल एडवाइजरी याद दिलाना चाहता है, जिसके तहत उसने पहले ही ये सलाह दी है कि ईरान के लिए, सभी तरह की यात्रा से बचें और जो नागरिक देश में हो सकते हैं, उन्हें वापस भेज दें। इजरायल के लिए सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचें। फिलिस्तीनी इलाकों के लिए, वेस्ट बैंक की गैर-जरूरी यात्रा से बचें और गाजा की सभी तरह की यात्राओं से बचें.