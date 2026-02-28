West Indies Women vs Sri Lanka Women, 1st T20I Match Live Streaming In India: वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

West Indies Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, 1st T20I Match 2026 Live Streaming And Telecast Details: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 28 फरवरी 2026 को सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा (St Georges, Grenada) के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (National Cricket Stadium) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. श्रीलंका महिला टीम ने हाल ही में वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन टी20 फॉर्मेट में वेस्टइंडीज महिला टीम का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है. इस हाई-वोल्टेज सीरीज में वेस्टइंडीज टीम की कमान हेले मैथ्यूज (Hayley Matthews) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका महिला टीम की कप्तानी चमारी अथापथ्थु (Chamari Athapaththu) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan Semi-Final Scenario After New Zealand's Defeat: इंग्लैंड की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल उम्मीदें जिंदा, अब श्रीलंका के खिलाफ बड़े अंतर से जीत जरूरी

वेस्टइंडीज महिला टीम को अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा और टीम को हेले मैथ्यूज, स्टेफनी टेलर (Stafanie Taylor), डिएंड्रा डॉटिन (Deandra Dottin) और अफी फ्लेचर (Afy Fletcher) जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. वहीं श्रीलंका महिला टीम की नजर कप्तान चमारी अथापथ्थु, हर्षिता समरविक्रमा (Harshitha Samarawickrama), कविशा दिलहारी (Kavisha Dilhari) और इनोका रणवीरा (Inoka Ranaweera) पर रहेगी, जो मैच के अहम मौकों पर टीम को बढ़त दिला सकती हैं. दोनों टीमों के बीच टी20 मुकाबले अक्सर रोमांचक रहे हैं और इस सीरीज के पहले मैच में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (WI-W vs SL-W T20I Head To Head Record)

वेस्टइंडीज महिला और श्रीलंका महिला टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 25 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें वेस्टइंडीज महिला टीम ने 20 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका महिला टीम को 5 मुकाबलों में जीत मिली है. आंकड़ों के अनुसार वेस्टइंडीज का पलड़ा काफी भारी रहा है.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच पहला टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (WI-W vs SL-W 1st T20I 2026 Date And Venue)

वेस्टइंडीज महिला और श्रीलंका महिला टीम के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज 28 फरवरी को नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनाडा में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले किया जाएगा.

भारत में वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच पहले टी20 मुकाबले का टीवी पर प्रसारण कहां देखें? (WI-W vs SL-W 1st T20I 2026 Live TV Channel Telecast In India)

वेस्टइंडीज महिला और श्रीलंका महिला के बीच खेले जाने वाले इस पहले टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में आधिकारिक स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर उपलब्ध हो सकता है. दर्शक अपने केबल या डीटीएच प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

वेस्टइंडीज महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच पहले टी20 मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में कहां देखें? (Where To Watch WI-W vs SL-W 1st T20I 2026 Live Streaming In India)

इस मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग संबंधित ब्रॉडकास्टर के आधिकारिक ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकती है. फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (WI-W vs SL-W 1st T20I Playing Prediction)

वेस्टइंडीज महिला: हेले मैथ्यूज (कप्तान), कियाना जोसेफ, शेमें कैंपबेल (विकेटकीपर), स्टेफनी टेलर, डिएंड्रा डॉटिन, चिनेल हेनरी, आलिया एलेन, करिश्मा रामहरैक, अफी फ्लेचर, अश्मिनी मुनीसर और शुनेल सॉ.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथ्थु (कप्तान), विश्मी गुनारत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका सिल्वा, इमोशा दुलानी, इनोका रणवीरा, सुगंधिका कुमारी, निमाशा मदुशानी और मल्की मदारा.

नोट: वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पहले टी20 मुकाबले का स्कोरकार्ड और लाइव अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.