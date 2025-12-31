Deepti Sharma New Milestone: दीप्ति शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा नया इतिहास, इस मामले में ऑस्ट्रेलिया की मेगन शट को छोड़ा पीछे

भारतीय महिला टीम( Photo Credit: X/@BCCIWomen)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पांचवां मुकाबला 30 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला गया. पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया हैं. श्रीलंका को 5-0 से हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर थीं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं थीं. यह भी पढ़ें: ICC Points Table: श्रीलंका को 5-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद प्वाइंट्स टेबल कहां पहुंची टीम इंडिया, यहां देखें अंक तालिका का हाल

इस रोमांचक मुकाबले श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापत्थु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 176 रन बनाने थे. जवाब में मेहमान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 160/7 का स्कोर ही बना सकी.

पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने नया इतिहास रच दिया. टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं. तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में एक विकेट चटकाते ही दीप्ति शर्मा ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज मेगन शट को पीछे छोड़ दिया. श्रीलंका की पारी के 14वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने नीलाक्षी सिल्वा को आउट किया. दीप्ति शर्मा का ये टी20 इंटरनेशनल में 152वां शिकार था. इसके बाद दीप्ति शर्मा ने मेगन शट के 151 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति शर्मा बनी पहली भारतीय गेंदबाज

टीम इंडिया की दिग्गज आलराउंडर दीप्ति शर्मा ने चौथे मुकाबले में चार ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 18 रन खर्च कर तीन विकेट चटकाए. इस दौरान दीप्ति शर्मा की इकॉनमी रेट 4.50 की रही. दीप्ति शर्मा ने इस शानदार गेंदबाजी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. दीप्ति शर्मा भारत की पहली गेंदबाज बनीं जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए. दीप्ति शर्मा ने 131 मुकाबले खेले हैं और इसकी 128 पारियों में 18.73 की औसत से 151 विकेट चटकाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है.

इसी मैच में दीप्ति शर्मा ने एक नया इतिहास भी रच दिया था. वो टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बन गईं, जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन और 150 से ज्यादा विकेट लिए हैं. दीप्ति अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1100 से ज्यादा रन बना चुकी हैं. उनका औसत 23.40 है और स्ट्राइक रेट 104.26 का रहा है. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं. दीप्ति शर्मा के बाद टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट राधा यादव के नाम है. राधा यादव ने 89 मैच में 103 विकेट चटकाए हैं.

महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

दीप्ति शर्मा (भारत) - 152 विकेट

मेगन शट (ऑस्ट्रेलिया) - 151 विकेट

निदा डार (पाकिस्तान) - 144 विकेट

हेनरीट इशिमवे (रवांडा) - 144 विकेट

सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड) - 142 विकेट.

ये उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं दीप्ति शर्मा

हाल ही में दीप्ति शर्मा टी20 इंटरनेशनल में एक हजार रन और 150 विकेट का डबल पूरा करने वाली इतिहास की पहली क्रिकेटर बनी थी. अब तक मेंस क्रिकेट के इतिहास में भी किसी खिलाड़ी ने ये कारनामा नहीं किया है. बल्लेबाजी में दीप्ति शर्मा ने 23.06 की औसत के साथ 1,100 से अधिक रन बनाए हैं.दीप्ति शर्मा के नाम दो अर्धशतक भी हैं और उनका सबसे बड़ा स्कोर 64 रन है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी सबसे ज्यादा विकेट वाली गेंदबाज हैं दीप्ति शर्मा

अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में दीप्ति शर्मा ने कुल 334 विकेट लिए हैं. दीप्ति शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 152 विकेट लेने के अलावा टेस्ट में 20 विकेट और वनडे में 162 विकेट लिए हैं. दीप्ति शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल तीसरी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं. दीप्ति शर्मा से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट सिर्फ पूर्व दिग्गज झूलन गोस्वामी (355) और इंग्लैंड की कैथरीन साइवर-ब्रंट (335) ने लिए हैं.