Australia Women vs India Women Only Test Day 3 Pitch Report: पर्थ में तीसरे दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों का होगा बोलबाला या ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एलिसा हीली को देंगे यादगार विदाई? यहां जानें पिच रिपोर्ट

Australia Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team Only Test Day 3 Pitch Report: भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच इकलौता टेस्ट मुकाबला 6 मार्च से पर्थ (Perth) के वाका ग्राउंड (WACA Ground) में खेला जा रहा हैं. भारत महिला टीम ने इस दौरे की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने वनडे सीरीज में शानदार वापसी करते हुए भारत को 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. अब दोनों टीमों के बीच इस दौरे का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला यानी डे-नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 29 ओवर में छह विकेट खोकर 105 रन बना लिया थे. आज यानी 8 मार्च को तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 10:50 बजे से खेला जाएगा. भारत महिला टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Australia Women vs India Women Only Test Day 2 Scorecard: पर्थ डे नाईट टेस्ट में एनाबेल सदरलैंड का शतक, पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के पास 125 रन की बढ़त

भारत के खिलाफ वाका ग्राउंड पर जारी इकलौते डे-नाइट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. टीम इंडिया दूसरे दिन की समाप्ति तक 6 विकेट खोकर सिर्फ 105 रन ही बना सकी है. फिलहाल मेजबान ऑस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर 20 रन की लीड शेष है.

वाका ग्राउंड, पर्थ की पिच रिपोर्ट (WACA Ground Perth Pitch Report)

पर्थ के वाका ग्राउंड की पिच पारंपरिक रूप से तेज और उछाल वाली मानी जाती है. यहां तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और अतिरिक्त बाउंस मिल सकता है, जिससे शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी सावधानी से खेलना होगा. जैसे-जैसे बल्लेबाज पिच पर सेट होते जाते हैं, रन बनाना थोड़ा आसान हो जाता है. हालांकि बल्लेबाजों को यहां धैर्य और सही तकनीक के साथ खेलना होगा. मैच के आगे बढ़ने के साथ पिच पर दरारें आने से स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है. वाका में खेले गए टेस्ट मुकाबलों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 300 से 320 रन के आसपास रहता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है.

मौसम अपडेट (Perth Weather Update)

पर्थ में मैच के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की संभावना काफी कम है. तापमान लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे खिलाड़ियों को अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.