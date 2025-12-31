ICC Points Table: श्रीलंका को 5-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद प्वाइंट्स टेबल कहां पहुंची टीम इंडिया, यहां देखें अंक तालिका का हाल

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Sri Lanka Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ (T20I Series) का पांचवां मुकाबला 30 दिसंबर को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम (Greenfield International Stadium) में खेला गया. पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 15 रनों से हरा दिया था. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर दिया हैं. श्रीलंका को 5-0 से हराने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है. इस सीरीज में भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर थीं. जबकि, श्रीलंका की अगुवाई चमारी अथापत्थु (Chamari Athapaththu) कर रहीं थीं. यह भी पढ़ें: Sarfaraz Khan Score Century In Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ सरफराज खान ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक, 75 गेंदों पर ठोका 157 रन

इस रोमांचक मुकाबले श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापत्थु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सबसे ज्यादा 68 रनों की शानदार पारी खेली. श्रीलंका की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 176 रन बनाने थे. जवाब में मेहमान टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 160/7 का स्कोर ही बना सकी. तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में मिली शानदार जीत के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया अब किस पोजीशन पर पहुंच गई है.

आईसीसी टी20 रैंकिंग में टीम इंडिया की स्थिति

30 दिसंबर 2025 को जारी ताजा आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग के मुताबिक टीम इंडिया तीसरे पायदान पर बनी हुई है. टीम इंडिया ने अब तक 49 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान टीम इंडिया को कुल 12,968 अंक मिले हैं. टीम इंडिया की रेटिंग 265 है, जो उसे वर्ल्ड की टॉप-3 टीमों में बनाए रखती है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आगे

ताजा आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पहले नंबर पर काबिज है. ऑस्ट्रेलिया ने 31 मैचों में 9,260 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 299 है. वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे पायदान पर है. इंग्लैंड ने 46 मैचों में 12,751 अंक जुटाए हैं और उसकी रेटिंग 277 है. इन दोनों टीमों से टीम इंडिया अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं माना जा रहा.

श्रीलंका पर जीत से टीम इंडिया को फायदा

श्रीलंका के खिलाफ 5-0 की जीत से टीम इंडिया को रैंकिंग में बड़ा फायदा हुआ है. हालांकि टीम इंडिया की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंक और रेटिंग मजबूत जरूर हुई है. वहीं श्रीलंका की टीम इस हार के बाद भी सातवें नंबर पर बनी हुई है. श्रीलंका ने 43 मैचों में 9,741 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 227 है.

टॉप-5 में बाकी टीमें

टीम इंडिया के ठीक नीचे न्यूजीलैंड की टीम चौथे स्थान पर है. न्यूजीलैंड की रेटिंग 253 है. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका 242 रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है. वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका सातवें नंबर पर बनी हुई है. कुल मिलाकर, टीम इंडिया फिलहाल आईसीसी महिला टी20 रैंकिंग में तीसरे पायदान पर मौजूद है.