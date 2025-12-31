Sarfaraz Khan Score Century In Vijay Hazare Trophy: विजय हजारे ट्रॉफी में गोवा के खिलाफ सरफराज खान ने जड़ा ताबड़तोड़ शतक, 75 गेंदों पर ठोका 157 रन

सरफराज खान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy) का आगाज हो चुका है. इस टूर्नामेंट में क्रिकेट फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिला. इस टूर्नामेंट में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Indian National Cricket Team) के लिए इंटरनेशनल मैच खेले कई खिलाड़ी खेल रहे हैं. इस बीच आज यानी 31 दिसंबर को मुंबई और गोवा के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा हैं. इस मुकाबले में सरफराज खान ने 56 गेंदों में शतक लगाया. इस दौरान सरफराज खान ने अपना तीसरा लिस्ट ए शतक पूरा करने के लिए आठ छक्के और सात चौके लगाए.

चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल (46) का विकेट गिरने के बाद सरफराज खान क्रीज पर आए और उन्होंने अपने भाई मुशीर खान के साथ 93 रनों की तेज साझेदारी की, जिन्होंने 66 गेंदों में 60 रन बनाए. सरफराज खान पारी के 36वें ओवर में तीन अंकों के आंकड़े तक पहुंचे. सरफराज खान की पारी दर्शन मिसाल की गेंद पर 157 रन पर समाप्त हो गई. सरफराज खान ने 75 गेंदों की पारी में 14 छक्के और नौ चौके लगाए.

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के सलेक्शन से पहले इसे बेहद अहम माना जा रहा है. विजय हजारे ट्रॉफी के इस सीजन में सरफराज खान अब एक फिफ्टी और एक शतक बना चुके हैं. मुंबई के चार मैच में से एक में सरफराज खान को बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था, जबकि एक मैच में रोहित शर्मा की जबरदस्त 155 रन की पारी के कारण वे आखिरी पलों में आकर 8 रन पर नॉटआउट रहे थे. एक मैच में रोहित शर्मा के 0 पर आउट होने के चलते सरफराज को बैटिंग मिली थी, जिसमें उन्होंने बेहद तेज गति से 55 रन की पारी खेली थी. अब उन्होंने शतक ठोक दिया है.

पिछले 10 पारियों में दो शतक और चार अर्धशतक

सरफराज खान का बल्ला जमकर आग उगल रहा हैं. मुंबई के लिए 11 टी20 और लिस्ट-ए मैच में सरफराज खान के बल्ले से जमकर रन निकले हैं. सरफराज खान इन 11 मैच की 10 पारी में दो शतक और चार अर्धशतक लगा चुके हैं. इसमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टी20 मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक आई थीं, जबकि अब विजय हजारे ट्रॉफी के चार मैच की तीन पारी में एक अर्धशतक और एक शतक आ चुका है.