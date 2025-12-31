Who is Imad Wasim Wife Sania Ashfaq: कौन हैं सानिया अशफाक? पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने दिया तलाक, जानें पूरा मामला

इमाद वसीम और सानिया अशफाक (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Imad Wasim And Sannia Ashfaq Divorce: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Pakistan National Cricket Team) के पूर्व स्टार आलराउंडर इमाद वसीम (Imad Wasim) इन दिनों अपने निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में है. इमाद वसीम और उनकी पत्नी रहीं सानिया अशफाक के रिश्ते में आई दरार अब खुलकर सामने आ चुकी है. इमाद वसीम द्वारा तलाक की पुष्टि और सानिया के गंभीर आरोपों के बाद यह मामला सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है. दोनों का निजी जीवन सोशल मीडिया और समाचारों में वायरल हो रहा है, खासकर सानिया के खुद के बयान के बाद यह मामला और गरमा गया हैं. यह भी पढ़ें: Damien Martyn Battles Severe Meningitis: दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस से जूझ रहे हैं, जानें क्या है यह जानलेवा बीमारी और इसके खतरे

सानिया अशफाक कौन हैं?

सानिया अशफाक एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी मूल की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. वे अपनी खूबसूरत पर्सनैलिटी और स्टाइल के लिए जानी जाती थीं और इमाद वसीम से शादी से पहले उन्होंने मॉडलिंग तथा ऑनलाइन फैन फॉलोइंग बनाई थी. इमाद वसीम से निकाह से पहले ही उनकी पहचान मॉडलिंग और सोशल मीडिया की दुनिया में बन चुकी थी. उनकी तस्वीरें और स्टाइल अक्सर चर्चा में रहते थे. इंस्टाग्राम पर करीब 1.30 लाख लोग उन्हें फॉलो करते हैं.

ऐसे शुरु हुई दोनो की लव स्टोरी

इमाद वसीम और सानिया अशफाक पहली बार लंदन में एक-दूसरे से मिले थे. जहां इमाद वसीम अपने पर्सनल काम से गए हुए थे. उसी मुलाकात में वसीम को सानिया अशफाक से प्यार हो गया. इसके बाद दूरी के बावजूद दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे और रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया. आखिरकार 26 अगस्त 2019 को दोनों ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में बेहद सादे लेकिन खास निकाह समारोह में शादी कर ली. इस शादी को पाकिस्तान की चर्चित क्रिकेट शादियों में गिना गया.

निकाह के बाद इमाद वसीम ने एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया, जिसमें खेल और फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. शादी के बाद सानिया अशफाक ने लंदन छोड़कर पाकिस्तान में बसने का फैसला किया. सानिया अशफाक अक्सर इमाद के मैचों के दौरान स्टेडियम में नजर आती थीं और फैंस के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई थीं.

क्यों हो रहा हैं तलाक

28 दिसंबर 2025 को इमाद वसीम ने तलाक (डिवोर्स) की पुष्टि की और बताया कि लंबे समय से चले आ रहे मतभेद और आपसी अनबन के कारण उन्होंने अलग होने का फैसला लिया है. उन्होंने फैंस से निजता का सम्मान करने की अपील भी की थी.

हालाँकि, सानिया अशफाक ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक चौंकाने वाला दावा भी किया. उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते में दरार का बड़ा कारण एक तीसरे व्यक्ति (third party) का हस्तक्षेप था. ऐसे व्यक्ति की दखलअंदाजी जिसने इमाद से शादी करना चाहा. सानिया ने बताया कि उनके तीन बच्चों और खासकर सबसे छोटे बच्चे को उनके पिता की गोद में अभी तक नहीं लिया गया है, और उन्होंने यह सब दर्द-भरी भावनाओं के साथ साझा किया.

क्यों चर्चा में आया नाम?

सानिया अशफाक का नाम इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि तलाक की आधिकारिक घोषणा के बाद उनके खुद के आरोप और खुलासों ने मामले को और बड़ा बनाया है. क्रिकेट प्रशंसक और मीडिया अब इस निजी विवाद को लेकर वाक़िफ़ है और दोनों की बयानबाज़ी को देख रहे हैं.