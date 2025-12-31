Damien Martyn Battles Severe Meningitis: दिग्गज क्रिकेटर डेमियन मार्टिन मेनिनजाइटिस से जूझ रहे हैं, जानें क्या है यह जानलेवा बीमारी और इसके खतरे

Damien Martyn (Photo Credits: X/@_pitch__perfect)

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार डेमियन मार्टिन (54) इस समय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं. December 26 (Boxing Day) को बीमार पड़ने के बाद उन्हें ब्रिस्बेन के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके शरीर में 'मेनिनजाइटिस' (Meningitis) संक्रमण की पुष्टि की है. संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 'इंड्यूस्ड कोमा' में रखा गया है ताकि उनके मस्तिष्क की सूजन को नियंत्रित किया जा सके.

मेनिनजाइटिस क्या है?

मेनिनजाइटिस एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों (जिसे 'मेनिनजेस' कहा जाता है) में सूजन आ जाती है. यह सूजन आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या फंगल संक्रमण के कारण होती है.

बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस: यह सबसे घातक प्रकार है और कुछ ही घंटों में जानलेवा साबित हो सकता है.

प्रभाव: यह सीधे तंत्रिका तंत्र (Nervous System) पर हमला करता है, जिससे मस्तिष्क क्षति, सुनने की शक्ति खोना या अंगों का काम करना बंद हो सकता है.

यह बीमारी कितनी घातक हो सकती है?

मेनिनजाइटिस को दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक माना जाता है क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलती है. इसके कुछ मुख्य खतरे इस प्रकार हैं:

तेजी से विकास: संक्रमण होने के 24 से 48 घंटों के भीतर यह स्थिति जानलेवा हो सकती है.

मृत्यु दर: उचित उपचार के बावजूद, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के लगभग 10% मामलों में रोगी की मृत्यु हो जाती है.

दीर्घकालिक प्रभाव: जीवित बचे 5 में से 1 व्यक्ति को मस्तिष्क की क्षति, सीखने में कठिनाई या मिर्गी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

मार्टिन के लिए खेल जगत की प्रार्थनाएं

मार्टिन की इस अचानक बीमारी ने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को स्तब्ध कर दिया है. उनके पूर्व साथी एडम गिलक्रिस्ट ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि "मार्टिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पारी खेल रहे हैं और हम सबको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए." ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

2003 विश्व कप के हीरो रहे मार्टिन ने अपने करियर में कई बार मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जीत दिलाई थी. अब प्रशंसकों को उम्मीद है कि वे मैदान की तरह ही इस स्वास्थ्य संकट से भी मजबूती से बाहर निकलेंगे.