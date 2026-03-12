IPL 2026 Schedule And Full Details: 28 मार्च से शुरू होगा आईपीएल का 19वां सीजन, जानिए टीमों के कप्तान, वेन्यू और पूरी जानकारी

Indian Premier League 2026 Schedule Announcement: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के शुरुआती चरण का शेड्यूल घोषित कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज 28 मार्च से होगा और फाइनल 31 मई तक खेले जाने की संभावना है. इस बार भी 10 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी और मुकाबले भारत के कई बड़े शहरों में आयोजित किए जाएंगे. सीजन का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में मैदान में उतरेगी और टीम की कप्तानी रजत पाटीदार करेंगे.
29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. वहीं 30 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपने अभियान की शुरुआत गुवाहाटी में करेंगे. फिलहाल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने केवल पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी किया है. असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण बाकी मुकाबलों का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा. इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट लीग मानी जाती है.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में खेलने वाली टीमें- चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के वेन्यू
बेंगलुरु – एम चिन्नास्वामी स्टेडियम
अहमदाबाद – नरेंद्र मोदी स्टेडियम
गुवाहाटी – एसीए स्टेडियम
कोलकाता – ईडन गार्डन्स
चेन्नई – एम ए चिदंबरम स्टेडियम
लखनऊ – इकाना स्टेडियम
दिल्ली – अरुण जेटली स्टेडियम
हैदराबाद – राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
मुंबई – वानखेड़े स्टेडियम
मुल्लांपुर – न्यू पीसीए स्टेडियम
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कुल 84 मैच
इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में कुल 84 मैच खेले जाएंगे, जो पिछले सीजन से 10 मैच ज्यादा हैं. सभी टीमें लीग स्टेज में एक-दूसरे के खिलाफ होम और अवे फॉर्मेट में दो-दो मैच खेलेंगी. लीग चरण के बाद टॉप 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंचेंगी.
टॉप 2 टीमें क्वालीफायर 1 खेलेंगी और विजेता सीधे फाइनल में पहुंच जाएगा. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें एलिमिनेटर खेलेंगी. एलिमिनेटर जीतने वाली टीम क्वालीफायर 1 में हारने वाली टीम से क्वालीफायर 2 खेलेगी, जिसके बाद फाइनल के लिए दूसरी टीम तय होगी.
IPL 2026 टीम और कप्तान
|टीम
|कप्तान
|चेन्नई सुपर किंग्स
|ऋतुराज गायकवाड़
|मुंबई इंडियंस
|हार्दिक पांड्या
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|रजत पाटीदार
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|अजिंक्य रहाणे
|गुजरात टाइटंस
|शुभमन गिल
|राजस्थान रॉयल्स
|रियान पराग
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|ऋषभ पंत
|सनराइजर्स हैदराबाद
|पैट कमिंस
|दिल्ली कैपिटल्स
|अक्षर पटेल
|पंजाब किंग्स
|श्रेयस अय्यर
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सभी टीमों के खिलाड़ी
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG): ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, एडन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस.
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR): अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडेय, रामदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सिफर्ट, मुस्तफिजुर रहमान, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रविंद्र, आकाश दीप.
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH): पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कमिंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलील अरोरा, साकिब हुसैन, ओंकार तर्मले, अमित कुमार, प्रफुल हिंगे, क्रेन्स फुलेत्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स.
मुंबई इंडियंस (MI): हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेलटन, रॉबिन मिन्ज, राज बावा, रघु शर्मा, मिचेल सैंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफांजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, दानिश मलेवार, मोहम्मद इजहार, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत.
पंजाब किंग्स (PBKS): प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, मार्को यानसन, हरप्रीत बरार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशाख विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निशाद.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, महेंद्र सिंह धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील हुसैन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्क्स.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB): रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमैरियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रासिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, सतविक देसवाल, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान.
राजस्थान रॉयल्स (RR): रियान पराग (कप्तान), रविंद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, युधवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुषांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, बृजेश शर्मा, एडम मिल्ने, कुलदीप सेन.
दिल्ली कैपिटल्स (DC): अक्षर पटेल (कप्तान), नितीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुश्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पाथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पराख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन.
गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, अर्शद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, पृथ्वी राज यारा, ल्यूक वुड.
नोट: इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के सभी मुकाबलों के स्कोरकार्ड आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं.