Atlassian Layoffs: एटलेसियन में बड़ी छंटनी, AI पर फोकस बढ़ाने के लिए 1,600 कर्मचारियों निकालने की तैयारी; भारत समेत दुनिया भर में असर

Atlassian Layoffs: दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी (Software Company) एटलेसियन (Atlassian) ने गुरुवार, 12 मार्च 2026 को अपने वैश्विक कार्यबल में लगभग 1,600 नौकरियों की कटौती (Cut About 1,600 Jobs Globally) करने की घोषणा की है. सिडनी (Sydney) स्थित इस टेक फर्म (Tech Firm) का यह फैसला कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 10 प्रतिशत है. कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह पुनर्गठन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) यानी एआई (AI) के विकास में तेजी लाने और बाजार की बदलती मांगों के अनुसार खुद को ढालने के लिए किया जा रहा है. यह भी पढ़ें: टेक जगत में छाई मायूसी: ‘Forever Layoffs’ और AI के बढ़ते चलन से कर्मचारियों का मनोबल न्यूनतम स्तर पर

AI और बदलते कौशल की मांग

कंपनी के सह-सीईओ माइक कैनन-ब्रूक्स ने कर्मचारियों को भेजे गए एक ज्ञापन (Memo) में कहा कि ये छंटनी केवल एआई द्वारा इंसानों की जगह लेने के बारे में नहीं है, बल्कि यह बदलते तकनीकी परिदृश्य के अनुसार कौशल (Skills) के तालमेल को बिठाने की एक कोशिश है.

उन्होंने लिखा, 'यह कहना गलत होगा कि एआई हमारे लिए आवश्यक कौशल के मिश्रण या कुछ क्षेत्रों में भूमिकाओं की संख्या को नहीं बदलता है. यह पुनर्गठन एटलेसियन को एआई प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में मदद करेगा.'

भारत और वैश्विक स्तर पर प्रभाव

एटलेसियन की इस छंटनी का असर दुनिया भर में इसके कार्यालयों पर पड़ेगा:

उत्तरी अमेरिका: यहाँ कुल कटौती का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा.

यहाँ कुल कटौती का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित होगा. ऑस्ट्रेलिया: कंपनी के गृह देश में लगभग 30 प्रतिशत छंटनी होगी.

कंपनी के गृह देश में लगभग 30 प्रतिशत छंटनी होगी. भारत: लगभग 16 प्रतिशत छंटनी भारत में होने की उम्मीद है, जहाँ एटलेसियन के पास एक बड़ा इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है.

प्रभावित कर्मचारियों को न्यूनतम 16 सप्ताह का सेवरेंस पैकेज (Severance Package) दिया जाएगा, जिसे कंपनी ने कई क्षेत्रों की कानूनी आवश्यकताओं से अधिक बताया है. कंपनी को इस पूरी प्रक्रिया में 225 मिलियन डॉलर से 236 मिलियन डॉलर का खर्च आने का अनुमान है, जो जून 2026 तक पूरा हो जाएगा. यह भी पढ़ें: Block Layoffs: फिनटेक कंपनी 'ब्लॉक' ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला; CEO जैक डॉर्सी ने AI को बताया मुख्य कारण

नेतृत्व में बदलाव: CTO राजीव राजन देंगे इस्तीफा

इस बड़े संगठनात्मक बदलाव के तहत कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) राजीव राजन भी 31 मार्च को अपने पद से हट जाएंगे. कंपनी एआई-संचालित बाजार में तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने आंतरिक ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित कर रही है.

टेक इंडस्ट्री का नया ट्रेंड

एटलेसियन का यह कदम वैश्विक टेक उद्योग में चल रहे एक बड़े रुझान को दर्शाता है. गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी अपनी लागत कम करने और जेनेरेटिव एआई (Generative AI) जैसे उन्नत सॉफ्टवेयर टूल्स में निवेश बढ़ाने के लिए अपनी टीमों का पुनर्गठन कर रही हैं.

भले ही कंपनी नौकरियों में कटौती कर रही है, लेकिन 'जीरा' (Jira) और 'कॉन्फ्लुएंस' (Confluence) जैसे उत्पादों के साथ एटलेसियन एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बनी हुई है.