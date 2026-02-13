CBS Layoffs: CBS न्यूज में बड़े पैमाने पर छंटनी की तैयारी: 15% कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, 'स्ट्रीमिंग' पर फोकस बढ़ाएगी कंपनी

CBS Logo (Photo Credits: X/@CBSNews)

मुंबई/न्यूयॉर्क: अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग दिग्गज 'सीबीएस न्यूज़' (CBS News) में जल्द ही नौकरियों की बड़ी कटौती देखने को मिल सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी अपने कुल कार्यबल (Staff) के लगभग 15% हिस्से की छंटनी करने की योजना बना रही है. यह कदम नेटवर्क के भीतर चल रहे बड़े संरचनात्मक बदलावों का हिस्सा है, जिसका नेतृत्व हाल ही में नियुक्त एडिटर-इन-चीफ बारी वीस (Bari Weiss) कर रही हैं इस छंटनी का मुख्य उद्देश्य न्यूज डिवीजन के फोकस को पारंपरिक टेलीविजन से हटाकर स्ट्रीमिंग वीडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर मोड़ना है. यह भी पढ़ें: Salesforce Layoffs: सेल्सफोर्स ने 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, AI 'एजेंटफोर्स' पर फोकस बढ़ाने के लिए की बड़ी छंटनी

पैरामोंट-स्काईडांस विलय का असर

सीबीएस न्यूज़ में संभावित छंटनी 'पैरामोंट ग्लोबल' और 'स्काईडांस मीडिया' के बीच हुए बड़े विलय का सीधा परिणाम है. इस एकीकरण के बाद, नया प्रबंधन संचालन लागत में $2 बिलियन (लगभग ₹16,600 करोड़) से अधिक की कटौती करना चाहता है. सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों की कटौती की प्रक्रिया मार्च 2026 से शुरू होकर मई तक चल सकती है. नेटवर्क के भीतर इस समय अनिश्चितता का माहौल है, और कई वरिष्ठ कर्मचारी पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (Buyout) का विकल्प चुन चुके हैं.

'कमोडिटी' न्यूज़ से 'यूनिक' कंटेंट की ओर बदलाव

एडिटर-इन-चीफ बारी वीस ने नेटवर्क के भविष्य के लिए एक नई दृष्टि (Vision) पेश की है। हाल ही में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान, उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि सीबीएस न्यूज़ को उस तरह की "घिसी-पिटी" खबरों से बचना होगा जो दर्शक कहीं भी देख सकते हैं। उनकी योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

स्ट्रीमिंग फर्स्ट: नेटवर्क 'CBS News 24/7' जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देगा.

नेटवर्क 'CBS News 24/7' जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देगा. पॉडकास्ट और नीश रिपोर्टिंग: पारंपरिक ब्रॉडकास्ट भूमिकाओं की जगह नए पॉडकास्टर्स और राजनीति व स्वास्थ्य जैसे विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लाया जाएगा.

पारंपरिक ब्रॉडकास्ट भूमिकाओं की जगह नए पॉडकास्टर्स और राजनीति व स्वास्थ्य जैसे विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लाया जाएगा. अलग दृष्टिकोण: वीस का मानना है कि पारंपरिक मीडिया पर जनता का भरोसा कम हुआ है, इसलिए नेटवर्क को अब अलग और उत्तेजक (Provocative) कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए.

मीडिया इंडस्ट्री में छंटनी का दौर

सीबीएस न्यूज़ अकेले इस संकट से नहीं जूझ रहा है. पारंपरिक टेलीविजन देखने वाले दर्शकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे विज्ञापन राजस्व प्रभावित हुआ है. हाल के महीनों में 'वाशिंगटन पोस्ट' और अन्य बड़े मीडिया संस्थानों ने भी अपने कार्यबल में कटौती की है.

इसके अलावा, एआई (AI) के बढ़ते प्रभाव ने भी व्हाइट-कॉलर नौकरियों पर दबाव बढ़ा दिया है. माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ मुस्तफा सुलेमान ने भी हाल ही में चेतावनी दी थी कि एआई अगले 12 से 18 महीनों में कई पारंपरिक भूमिकाओं को स्वचालित कर सकता है.

कर्मचारियों में तनाव और इस्तीफे

इस रणनीतिक बदलाव के कारण सीबीएस न्यूज़ के न्यूजरूम में तनाव का माहौल बना हुआ है. 'सीबीएस इवनिंग न्यूज़' (CBS Evening News) से जुड़े लगभग 11 निर्माता पहले ही बायआउट पैकेज लेकर कंपनी छोड़ चुके हैं. बारी वीस की नई नीतियों और उनके नेतृत्व शैली को लेकर पुराने पत्रकारों के बीच मतभेद भी सामने आए हैं, विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण स्टोरीज को रोकने के फैसलों के बाद.