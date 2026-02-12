Salesforce Layoffs: सेल्सफोर्स ने 1,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, AI 'एजेंटफोर्स' पर फोकस बढ़ाने के लिए की बड़ी छंटनी

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

सैन फ्रांसिस्को/नई दिल्ली: दुनिया की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स (Salesforce) ने एक बार फिर छंटनी (Layoff) का रास्ता चुना है. 'बिजनेस इनसाइडर' की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में लगभग 1,000 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है. प्रभावित टीमों में मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स और कंपनी का महत्वपूर्ण 'एजेंटफोर्स एआई' (Agentforce AI) विभाग शामिल है. यह छंटनी ऐसे समय में हुई है जब कंपनी अपनी पूरी रणनीति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इर्द-गिर्द केंद्रित कर रही है. यह भी पढ़ें: Amazon Layoffs 2026: अगले हफ्ते हजारों कर्मचारियों की छुट्टी करेगा अमेजन; AWS और प्राइम वीडियो समेत कई विभागों पर गिरेगी गाज

इन विभागों पर गिरा छंटनी का गाज

सेल्सफोर्स के कई पूर्व कर्मचारियों ने लिंक्डइन (LinkedIn) पर अपनी भूमिकाएं समाप्त होने की जानकारी साझा की है. रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम नौ अलग-अलग टीमों में नौकरियां खत्म की गई हैं. हालांकि कंपनी के सीईओ मार्क बेनियोफ 'एजेंटफोर्स' को सेल्सफोर्स का भविष्य बताते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस विभाग से भी छंटनी की खबरें सामने आई हैं. बेनियोफ के अनुसार, 'एजेंटफोर्स अब सेल्सफोर्स का अभिन्न हिस्सा है और यह हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर प्रोडक्ट का आधार है.'

एआई के कारण कम हो रहा है मैनपावर

मार्क बेनियोफ ने पहले भी संकेत दिए थे कि एआई टूल्स के इस्तेमाल से कंपनी की कार्यक्षमता बढ़ी है, जिससे मानव श्रम की आवश्यकता कम हुई है. पिछले साल अगस्त में, उन्होंने खुलासा किया था कि एआई एजेंटों के उपयोग के कारण कंपनी ने अपनी कस्टमर सपोर्ट टीम का आकार 9,000 से घटाकर लगभग 5,000 कर दिया है.

एजेंटफोर्स प्लेटफॉर्म कंपनियों को स्वायत्त बॉट्स (Autonomous Bots) का उपयोग करने में मदद करता है, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कई जटिल कार्य कर सकते हैं.

सेल्सफोर्स में नेतृत्व का फेरबदल

छंटनी के साथ-साथ कंपनी के शीर्ष नेतृत्व में भी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं. दिसंबर 2025 से अब तक पांच वरिष्ठ नेताओं ने कंपनी छोड़ने की घोषणा की है, जिनकी जगह छह नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. यह फेरबदल दर्शाता है कि सेल्सफोर्स एक संक्रमण काल (Transition Period) से गुजर रही है, जहां पुरानी लीडरशिप की जगह एआई-फर्स्ट विजन वाले नए चेहरे लाए जा रहे हैं.

'एजेंटफोर्स' का भविष्य और विस्तार

सीईओ बेनियोफ का दावा है कि 2024 में लॉन्च होने के बाद से 'एजेंटफोर्स' प्लेटफॉर्म ने काफी विकास किया है. 2025 के आंकड़ों के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म के हजारों की संख्या में डिप्लॉयमेंट (Deployments) हो चुके हैं और ग्राहक इसके जरिए निष्पादन (Execution) के अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं.

कंपनी अब अपने संसाधनों को पूरी तरह से एआई की ओर मोड़ रही है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके, भले ही इसके लिए उसे अपने वर्कफोर्स में कटौती करनी पड़े.