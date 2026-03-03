भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन? एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पर एडल्ट वीडियो को लेकर यूजर्स के दावे
सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'X' पर भारत में अश्लील और 18+ कंटेंट तक पहुंच को कथित तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस अचानक आए बदलाव ने प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को दो गुटों में बांट दिया है. जहां कुछ यूजर्स इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स भी हैं जो अपनी पुरानी 'बुकमार्क' की गई सामग्री तक पहुंच न होने से निराश हैं. सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोकप्रिय अकाउंट '@LetsXOtt' ने इस बदलाव की सराहना करते हुए पोस्ट किया कि एलन मस्क (Elon Musk) ने भारत में 18+ वीडियो पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं, दूसरी ओर '@LovelyFantasyyy' जैसे कई यूजर्स ने निराशा जाहिर की है कि उनके बुकमार्क किए गए कंटेंट अब नहीं दिख रहे हैं. यह भी पढ़ें: धरती का सबसे अमीर इंसान! एलन मस्क की नेटवर्थ 500 अरब डॉलर के पार, कई देशों की GDP से भी ज्यादा है संपत्ति

क्या यह सरकारी नियमों का हिस्सा है?

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रतिबंध पूरी तरह से एलन मस्क का व्यक्तिगत निर्णय है या भारतीय नियमों के अनुरूप किया गया एक बदलाव. कई यूजर्स का मानना है कि यह प्रतिबंध संभवतः भारत सरकार के मौजूदा डिजिटल नियमों के अनुपालन में उठाया गया कदम हो सकता है. फिलहाल, कई यूजर्स इन प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए वीपीएन (VPN) का उपयोग कर रहे हैं.

एलन मस्क P*rn पर बैन कैसे लगा सकते हैं? मेरे बुकमार्क चले गए, X पर यूजर ने कहा

एलन मस्क के X ने भारत में 18+ वीडियो बैन किए: X यूजर

एलन मस्क के X ने 18+ कंटेंट बैन कर दिया? X यूजर परेशान हो गया

वैश्विक स्तर पर कंटेंट रेगुलेशन

यह घटना इंटरनेट पर स्पष्ट (explicit) सामग्री को विनियमित करने के वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा मानी जा रही है. दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को लेकर बढ़ती निगरानी के कारण सरकारों द्वारा सख्त रुख अपनाया जा रहा है.

वर्तमान में, इस मामले पर X की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है. यह देखना बाकी है कि क्या यह प्रतिबंध स्थायी है या यह किसी तकनीकी अपडेट का परिणाम है.