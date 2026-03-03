भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन: एलन मस्क के प्लेटफॉर्म के फैसले पर यूजर्स की मीम्स के जरिए तीखी प्रतिक्रिया

भारत में X P*rn बैन पर मजेदार मीम (Photo Credits: Wikimedia Commons, X/@kyabatauvro)

मुंबई: सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म 'X' ने भारत में अश्लील और 18+ कंटेंट (Pornographic and 18+ Content) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. पिछले 48 घंटों से भारतीय यूजर्स यह देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध अश्लील कंटेंट, मीडिया फीड और उनके बुकमार्क्स तक पहुंच सीमित या पूरी तरह बंद कर दी गई है. यह कदम भारत सरकार के बढ़ते विनियामक (Regulatory) दबाव के बीच उठाया गया है. यह कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा X को दी गई कई चेतावनियों के बाद हुई है. वर्ष 2026 की शुरुआत में, मंत्रालय ने X के AI चैटबॉट 'Grok' द्वारा उत्पन्न अश्लील कंटेंट को लेकर नोटिस जारी किया था और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत वैधानिक नियत परिश्रम (statutory due diligence) में चूक का मामला भी उठाया था.

रिपोर्टों के अनुसार, X ने भारत सरकार को अपने 'सेफ हार्बर' (safe harbour) दर्जे को बचाने के लिए पूर्ण अनुपालन का आश्वासन दिया है. यदि कंपनी स्थानीय कानूनों का पालन करने में विफल रहती है, तो उसके भारत स्थित अधिकारियों को आपराधिक दायित्व और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. यह भी पढ़ें: भारत में X पर अश्लील कंटेंट बैन? एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पर एडल्ट वीडियो को लेकर यूजर्स के दावे

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया और मीम्स

इस अचानक लगे प्रतिबंध ने भारतीय डिजिटल समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया है. जहां कुछ यूजर्स ने प्लेटफॉर्म को साफ-सुथरा बनाने के लिए एलन मस्क के फैसले का स्वागत किया है, वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स अपनी सामग्री के खो जाने से निराश हैं. इस स्थिति को बयां करने के लिए सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

कुछ यूजर्स ने मीम्स के जरिए इस बदलाव पर कटाक्ष किया, जिसमें 'नो-फैप' (no-fap) जीवनशैली के कथित शारीरिक लाभों का मजाक उड़ाया गया.

वहीं, कई अन्य पोस्ट में अभिनेताओं या लोगों के गिरने वाले क्लिप्स का उपयोग कर प्लेटफॉर्म के मनोरंजन मूल्य में आई गिरावट को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया.

ग्रोक ने X पर एडल्ट (18+) कंटेंट को जियो-ब्लॉक करने की पुष्टि की

Yes, X geo-blocked consensual adult/porn content for India IPs starting today (March 3, 2026) to comply with local government obscenity rules. Not a global platform ban—still allowed elsewhere if labeled properly. VPNs often bypass it. — Grok (@grok) March 3, 2026

X पर P*rn कंटेंट ब्लॉक करने के लिए सरकार से नफ़रत है, यूजर ने कहा

India banned porn on twitter....hate this govt even more now pic.twitter.com/0PXvCaoZO8 — #1 COSOSOM defender ♥ (@daddyihateher) March 2, 2026

X में शामिल होने का मेरा कारण अब मौजूद नहीं है: X यूजर

X porn is banned in India, the reason i joined twitter does not exist anymore......😭😭 pic.twitter.com/5JVtulUbQt — TEJASH 🚩 (@LoyleRohitFan) March 3, 2026

ट्विटर पोर्न भारत में बैन

Twitter porn is banned in India??? Tell me one good thing about continuing to stay in this country istfg pic.twitter.com/Dg7q9YR0vC — lalomanca (@kyabatauvro) March 3, 2026

भारत में एक्स-पर्न बैन फनी मीम

Twitter bans porn in India. pic.twitter.com/ZbrIzi4xvh — 4pennyonhorse (@4pennyonhorse) March 3, 2026

वीपीएन (VPN) का बढ़ा चलन

प्रतिबंध से बचने के लिए कई भारतीय यूजर्स अब 'वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क' (VPN) का रुख कर रहे हैं ताकि वे स्थानीय फिल्टर्स को बायपास कर सकें. तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि यह कदम वैश्विक स्तर पर स्पष्ट सामग्री को विनियमित करने की दिशा में है, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार में यह प्लेटफॉर्म की सगाई (Engagement) पर असर डाल सकता है.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है. हम किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री या पाइरेटेड सामग्री को बढ़ावा नहीं देते हैं. किसी भी ऐसी सामग्री को साझा करना या खोजना कानूनन अपराध है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.