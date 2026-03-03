CBSE Exam 2026 Update: पश्चिम एशियाई देशों में 5 और 6 मार्च को होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

परीक्षा केंद्र पर छात्र (File Photo/ANI)

CBSE Exam 2026 Update: मध्य पूर्व (West Asia) में जारी सैन्य संघर्ष और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) यानी सीबीएसई (CBSE) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने बहरीन (Bahrain), ईरान (Iran), कुवैत (Kuwait), ओमान (Oman), कतर (Qatar), सऊदी अरब (Saudi Arabia) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 5 मार्च (गुरुवार) और 6 मार्च (शुक्रवार) को निर्धारित 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं (Board Exams) को स्थगित कर दिया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: US-Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते बहरीन, ईरान सहित खाड़ी देशों में CBSE 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित; नई तारीखें बाद में होंगी घोषित

परीक्षाओं पर आगे का निर्णय

सीबीएसई ने एक आधिकारिक परिपत्र जारी कर बताया कि बोर्ड 5 मार्च को इन क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करेगा. इसी समीक्षा के आधार पर 7 मार्च को होने वाली परीक्षाओं के संबंध में निर्णय लिया जाएगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल सीबीएसई की आधिकारिक घोषणाओं का पालन करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों या अनधिकृत स्रोतों पर भरोसा न करें. ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने भी छात्रों को अपने संबंधित स्कूलों के निरंतर संपर्क में रहने की सलाह दी है.

सीबीएसई ने 5 और 6 मार्च को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टालीं

Important Update on Class X/XII Exams – Middle East Regions CBSE has issued Circular-2 today regarding the Class X & XII Board Exams in the Middle East regions. Details are in attached Circular pic.twitter.com/JAHPj3SBjW — CBSE HQ (@cbseindia29) March 3, 2026

"The Board will review the situation on Thursday, 05 March 2026 and take appropriate decisions with regard to examinations scheduled from 07 March onwards. All students are advised to stay in touch with their schools for updates and follow official announcements carefully," the circular read.

ओमान में भारतीय दूतावास ने CBSE परीक्षा अपडेट शेयर किया

IMPORTANT UPDATE FOR CBSE STUDENTS - 03.03.2026 pic.twitter.com/zzHUYjAcHw — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) March 3, 2026

संघर्ष की पृष्ठभूमि और परीक्षाएं

इससे पहले, सीबीएसई ने 2 मार्च को निर्धारित परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया था. यह कदम 28 फरवरी को ईरान में हुए हवाई हमलों और उसके बाद क्षेत्रीय देशों में बढ़े तनाव के मद्देनजर उठाया गया है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से पूरे क्षेत्र में जवाबी हमलों और अस्थिरता का माहौल है.

क्षेत्रीय तनाव और हालिया घटनाएं

तनाव का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जहां ईरान द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में इजरायल और खाड़ी देशों को निशाना बनाया जा रहा है. हालिया घटनाओं में, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, हिजबुल्लाह ने मंगलवार को इजरायल के रामत डेविड एयर बेस पर ड्रोन हमले का दावा किया है.

इन सुरक्षा चुनौतियों के बीच, बोर्ड ने छात्रों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए परीक्षाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.