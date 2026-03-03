Holi 2026 Wishes: रंगों के पर्व होली के इन शानदार Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें सबको प्यार भरी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: रंगों और उमंगों का त्यौहार 'होली' इस वर्ष 4 मार्च 2026 को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन (छोटी होली) के बाद अगले दिन 4 मार्च को लोग रंगों और गुलाल से होली का जश्न मनाने की तैयारी है. यह त्यौहार सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक माना जाता है.
होली का पर्व केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा पौराणिक महत्व है. होलिका दहन के माध्यम से भक्त प्रह्लाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट आस्था और अधर्म पर धर्म की विजय का जश्न मनाया जाता है. लोग अपने घरों के बाहर अग्नि प्रज्वलित कर बुराई के अंत का संकल्प लेते हैं और अगले दिन एक-दूसरे को रंग लगाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं.
आधुनिक दौर में तकनीक ने उत्सव के तरीके में भी बदलाव किया है. आज के समय में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दूर-दराज में रहने वाले मित्रों और रिश्तेदारों को डिजिटल संदेशों के जरिए बधाई भेजते हैं. इस खास अवसर पर रंगों के पर्व होली के इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए सबको प्यार भरी शुभकामनाएं दे सकते हैं.
होली के दिन पारंपरिक पकवानों जैसे गुझिया, मिठाई और भांग की ठंडाई का विशेष महत्व है. लोग सुबह से ही ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकते हैं और रंग-गुलाल से एक-दूसरे का अभिनंदन करते हैं. वहीं, प्रशासन ने भी लोगों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील की है. प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने और जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए त्यौहार मनाने पर जोर दिया जा रहा है. देशभर में लोग अपनी-अपनी स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार इस त्यौहार को यादगार बनाने में जुटे हैं.