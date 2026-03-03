Stock Market Holiday: क्या आज 3 मार्च को शेयर बाजार बंद है? होली के मौके पर BSE और NSE में नहीं होगा कामकाज; जानें अपडेट

Stock Market Holiday: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज राहत का दिन है. सोमवार, 2 मार्च को बाजार में देखी गई भारी 'बिकवाली' और गिरावट के बाद, आज मंगलवार 3 मार्च 2026 को होली के उपलक्ष्य में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में कोई ट्रेडिंग नहीं होगी. हालांकि देश के कुछ हिस्सों में होली 4 मार्च को भी मनाई जा रही है, लेकिन आधिकारिक एक्सचेंज कैलेंडर के अनुसार आज ही अवकाश घोषित किया गया है.
किन सेगमेंट में रहेगी छुट्टी?
आज के अवकाश के दौरान शेयर बाजार के सभी प्रमुख वर्टिकल में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा. इसमें शामिल हैं:
- इक्विटी सेगमेंट (Equity)
- इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट (Equity Derivative)
- एसएलबी (SLB) सेगमेंट
- करेंसी डेरिवेटिव (Currency Derivatives) और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट
इन सभी सेगमेंट में सुबह से शाम तक कोई भी सौदा नहीं किया जा सकेगा.
MCX के समय में बदलाव
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज आंशिक रूप से अवकाश रहेगा. नियमों के अनुसार, कमोडिटी मार्केट सुबह के सत्र (सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) के लिए बंद रहेगा. हालांकि, शाम के सत्र के लिए बाजार शाम 5:00 बजे खुलेगा और रात 11:30 या 11:55 बजे तक (अनुबंध के अनुसार) ट्रेडिंग जारी रहेगी. कृषि वस्तुओं (Agri Commodities) के लिए बाजार पूरे दिन बंद रह सकता है.
बाजार में कल की 'ब्लडबाथ' और रिकवरी की उम्मीद
सोमवार, 2 मार्च को भारतीय बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जिसे बाजार विशेषज्ञों ने 'ब्लडबाथ' करार दिया था. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली की थी. आज की छुट्टी निवेशकों को पोर्टफोलियो का विश्लेषण करने और कल की संभावित रिकवरी के लिए योजना बनाने का समय देगी.